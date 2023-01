Ramón García explota en directo en ‘En compañía’ por la mala aclimatación del plató y eleva una sonora queja a los responsables.

Si algo ha demostrado Ramón García en los últimos tiempos es no tener pelos en la lengua en su programa ‘En compañía’ de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Bien poco le importa estar en antena, pues, si tiene que salirse de tono, lanzar algún improperio o hacer una queja o denuncia, lo hace sin dobleces ni medias tintas. Y es lo que ocurría precisamente este lunes en pleno directo a cuenta de la temperatura del plató.

«El frío que estoy cogiendo yo aquí. Me voy a poner una manta», empezaba lamentando mientras paralizaba la entrevista a una de sus invitadas y se levantaba a coger la prenda. «De verdad, esto del frío es muy cansino en este plató. Muy cansino esto. Algún día vamos a parar por muerte del presentador y el equipo. Hace un frío del carajo», continuaba denunciando el comunicador.

«¿Ahí están bien?», preguntaba Ramón García, dirigiéndose a los miembros del público que se encontraban en las gradas del estudio. «No sé si presentar desde ahí, porque aquí pega un viento de frente como si fuera en un velero navegando por el mar Báltico», añadía al escuchar cómo una espectadora aseguraba que hacía calor.

Y su protesta no se quedaba ahí. Es más, escalaba de tono: «Si alguien tiene a bien apagar el aire, se lo agradeceré. O si no, que venga él a presentar. Si me pongo malo, no hay presentador. Y si Gloria (copresentadora) se pone mala, no hay presentadora. Entonces, ¿quién va a presentar el programa? Esto hay que arreglarlo de alguna manera».

Un sonoro clamor que ha elevado a los responsables del programa que se dedican a tener óptimamente aclimatado el plató: «Lo digo a las personas que se encargan de esto, que ya llevamos con este tema meses y pico. Aquí hay personas mayores que pasan frío. Y hay un presentador que, sin voz, no puede presentar. Pero a la gente le debe importar un huevo porque nadie lo arregla».