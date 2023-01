Paz Padilla no disimula su malestar con Christian Gálvez en ’25 palabras’ y amaga con plantarse

Paz Padilla reapareció en el concurso ’25 palabras’ y no ocultó su enfado cuando Christian Gálvez le invalidó una de las pruebas.

Paz Padilla fue una de las invitadas estelares del especial ’25 palabras’ en prime time y, con su participación, consumó un regreso a Telecinco por adelantado que se hará efectivo oficialmente con ‘Déjate Querer’, programa que asumirá en su nueva temporada, y con el proyecto misterioso que la cadena estaría preparando con la productora de Ana Rosa Quintana.

Precisamente sobre ese regreso a Mediaset le preguntó Christian Gálvez durante el programa: «¿Qué estás preparando?». «Estoy preparando un programita. Ya está aquí la Paz Padilla. Es un programa muy bonito, yo creo que el universo me ha puesto ahí porque podemos hacer cosas bonitas; me gusta escuchar las historias de la gente y que la gente sea feliz», empezó explicando.

«Mi labor es simplemente escuchar y dar la palabra, pero creo que pueden ocurrir cosas muy bonitas, reencuentros, gente que hace mucho tiempo que no se ve pero que siempre pensó ‘qué paso con esa persona, me gustaría volverla a ver’ o ‘quiero pedirle perdón a mi hermano porque me equivoqué’. Creo que todos tenemos derecho a cometer errores y rectificar y creo que todo el mundo es buena persona, solo que no pudo hacerlo mejor. También va a haber humor, porque yo no soy una persona muy seria», añadíó.

Más tarde, Paz Padilla, que hizo gala de su vehemencia y de su faceta humorística durante toda la velada, mantuvo un encontronazo por una de las pruebas de ’25 palabras’. Ambos equipos participantes tenían que adivinar la palabra «pichabrava» en base a las pistas que ofrecía un miembro de cada uno de ellos. Ya desde el principio, la gaditana se mostró indignada con Antonio, su compañero de batalla, al que afeaba que no consensuara la respuesta con ella. «Antonio, cuando digas algo, dímelo a mí; es que va a su bola», se quejaba.

Paz Padilla con Antonio en ’25 palabras’

Finalmente, tras varias propuestas de sendos grupos, Paz logró dar en el clavo. Sin embargo, la pista que había ofrecido previamente su otra compañera -la modelo Laura Sánchez- contenía dos palabras y no una como así está reglamentado. «Por Cádiz», espetó. «¿Qué pista has dado?»¿’Por Cádiz’ cuántas palabras son?», cuestionaba Gálvez mientras Padilla trataba de defender su acierto y la victoria de su equipo.

Tras unos segundos de dimes y diretes, el presentador se ponía serio y optaba por invalidar la prueba: «Chicos, vamos a centrarnos, la pista ha sido ‘por Cádiz’. Las pistas son solo una palabra y eso significa que los puntos van para el equipo de Victoria». Nada más anunciarse la desclasificación, la humorista no pudo ocultar su enorme cabreo.

«Oh, ya no juego. No quiero jugar, ya me he aburrido», exclamaba mientras hacía todo tipo de aspavientos. Por su parte, el tridente contrincante formado por Victoria, Elena Furiase y Eduardo Casanova estalló de júbilo al poder aumentar por casualidad la ventaja en el marcador.