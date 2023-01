Lourdes Maldonado se ha visto obligada a paralizar una conexión en directo en ‘Hablando claro’ en TVE ante el mal trago del reportero.

Momento de mucha tensión el que ha vivido este martes Dani González, uno de los reporteros de ‘Hablando claro’; el programa que presentan Lourdes Maldonado y Marc Calderó en La 1. El reportero se disponía a entrevistar a un hombre afectado por un radar móvil privado. Pero el invitado sorprendía al lanzar insultos y amenazas contra Pedro Sánchez, obligando a Lourdes a intervenir.

Así, ‘Hablando claro’ se desplazaba a Cazalegas (Toledo) para hablar con los vecinos que estaban viéndose afectados por la instalación de este polémico radar móvil privado. Era entonces cuando el reportero se disponía a hablar con Chema; un hombre que llevaba en las manos la copia de una multa que había recibido.

Pero lejos de denunciar su caso, el invitado del programa de Lourdes Maldonado empezaba a lanzar improperios y descalificaciones contra Pedro Sánchez. «Que te vote Chapote, Sánchez«, gritaba sin pudor. «Vamos a hablar de lo que nos atañe si te parece, que es el tema del radar. Porque no viene al caso lo que acabas de decir», le reprochaba el reportero de ‘Hablando claro’.

Sin embargo, el hombre seguía en sus trece. «Los medios de comunicación al servicio del pueblo, que te vote Chapote Sánchez», volvía a soltar el entrevistado. «¡Socialista, hijo de puta, genocida, hijo de la gran puta, que te den por culo Sánchez, a la mierda todos, socialistas, rojos de mierda!», exclamaba exasperado y fuera de sí el mientras el reportero intentaba reconducir sin éxito la situación.

«Bueno, a lo que hemos venido no es a esto evidentemente», comentaba Dani González después de que Chema se atreviera a hacer incluso una peineta a cámara. En ese momento, ‘Hablando claro’ optaba por cortar la imagen y conectaba con Lourdes Maldonado desde el plató. «Dani, entendemos la situación, intentaremos recuperar la conexión. Desde luego que son cosas que pasan en el directo», salía del paso la presentadora.

Esto ha pasado hoy en directo en TVE. pic.twitter.com/fxgLilzbXg — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 25, 2023

«Ha intentado agredirnos y nos ha dicho que ‘te rajo'»

Segundos después, Lourdes Maldonado volvía a establecer conexión con el reportero. «No sé si Dani se ha zafado de esa persona que ha utilizado la entrevista para otras cosas que no venían al caso», aseveraba en tono de visible molestia la presentadora.

Finalmente, Dani González pedía disculpas a la audiencia de TVE por el momento que acababan de vivir en directo. «Lourdes, antes que nada, tanto Yaiza como yo no teníamos ni idea de la reacción que iba a tener esta persona. Que fue quien grabó el vídeo de ayer. Yaiza se ha apartado porque se ha asustado. Ha intentado agredirnos primero verbalmente y después nos ha dicho que como nos acercáramos ‘te rajo’. En fin, no vamos a darle más importancia a gente que no se lo merece», sentenciaba el reportero.

Más tarde, en Twitter, donde el momento está alcanzando una repercusión brutal con más de un millón de visualizaciones, se ha divulgado un vídeo en el que se escucha al susodicho amenazando de muerte al equipo de TVE: «No te acerques a mi hijo de puta de la tele, que te mato a hostias. Fuera de mi puto pueblo. Os mato a los dos a hostias, chupa sangres, manipuladores».