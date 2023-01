La fuerte acusación que pesa sobre Canales en ‘Sálvame’ y que involucra a Francisco Rivera

Canales Rivera ha respondido este lunes en ‘Sálvame’ a quienes le acusan de filtrar información sobre su primo, Francisco Rivera Ordoñez

La de este lunes, 30 de enero, no ha sido una tarde fácil para Canales Rivera en ‘Sálvame’. Hasta la redacción del programa han llegado diversas informaciones que buscarían dañar en el ámbito personal y familiar a Francisco Rivera Ordoñez. Pero ¿quién está filtrando tal información?

Según el reportero Kike Calleja, podría haber grabaciones de su primo, Canales Rivera, rajando de la intimidad del torero, a pesar de que Canales no tiene en estos momentos relación alguna con él. El periodista no dudaba en preguntar al colaborador si en alguna ocasión ha hablado de su primo. El aludido se mostraba contundente: «A ver si voy a tener que vivir asustado por algo que haya dicho. Lo que haya dicho, dicho está, que no ha pasado nada».

Aun así, Kike Calleja dejaba caer que podría haber material gráfico del colaborador hablando de Francisco. «Ahora saca el audio», le retaba, ante la insistencia de su compañero, que defendía su versión: «Tú sabes que has hablado, te has abierto durante un tiempo porque lo has estado pasando mal y has contado cosas e intimidades no de tu primo, incluso de la familia». «Sí, pero bueno, yo y todos los que estamos aquí», replicaba el torero.

Canales Rivera y Kike Calleja en ‘Sálvame’

El colaborador autoriza que esas grabaciones vean la luz

Canales Rivera no niega que haya podido hablar de su primo, pero sí que lo haya hecho con la intención de perjudicarle o de filtrar nada a la prensa. «En mi familia hablo de lo que me apetezca cuando me apetezca», asegura. Y se pregunta quién le ha podido grabar: «Yo no doy información».

Kike Calleja no podía responder ni sobre quién es esa persona que le habría grabado ni sobre qué cuenta exactamente sobre Francisco, pero sí dejaba claro que «hay grabaciones de Canales Rivera hablando y contando información de la vida privada de su primo». El colaborador insistía en que él no ha pasado ninguna información a la prensa. Pero el reportero apuntaba a otra posibilidad, que hubiera utilizado a otras personas para que lo filtraran.

«No, eso habrá sido cosas suyas. Yo no me siento aquí a contar algo de él en primera línea», sentenciaba el tertuliano. Además, Canales dio permiso en directo para que esas supuestas grabaciones vean la luz.