Este medio minuto de ‘Informativos Telecinco’ arrasa en TikTok: la realidad supera a la ficción

La imagen es insólita y la propia Isabel Jiménez así lo ha advertido antes de dar paso a la secuencia en ‘Informativos Telecinco’.

La picaresca humana a veces roza límites insospechados y es precisamente lo que ha ocurrido con un vecino de Es Castell, en la isla de Menorca. El susodicho ha tenido la ocurrencia de subir su embarcación hasta el balcón de su casa para no pagar un amarre. Y sobre tan peculiar escena ha dado cuenta Isabel Jiménez en ‘Informativos Telecinco‘.

«Vamos con esa insólita imagen de una embarcación en la terraza de un tercer piso de Menorca. Este vecino por ahorrarse un amarre o un sitio en una nave o incluso un garaje ha decidido subir su embarcación al balcón de su casa para guardarlo durante el invierno», ha comenzado informando.

«Y no es un barco pequeño, tiene varios metros de eslora», apuntaba la periodista de Mediaset mientras se mostraban unas colas con diversos planos de la embarcación encaramada sobre la terraza y a la vista de cualquiera.

De hecho, El Ayuntamiento de Es Castell ya ha tomado cartas en el asunto y le ha comunicado al propietario que tiene que retirarla de ahí para evitar riesgos, pues una embarcación con esa envergadura y ese peso es un peligro para la estructura del edificio.

El momento ha sido subido posteriormente por ‘Informativos Telecinco’ en su cuenta oficial de TikTok y el revuelo ha sido instantáneo. Para que se hagan una idea, ya acumula más de medio millón de visualizaciones y cientos y compartidos de comentarios en tan solo unas horas.

Algunas de esas reacciones no tienen desperdicio. «Es para hacer espetos», «buena idea, mañana subo mi coche que no tengo garaje», «this is ESPAÑA», «la realidad supera la ficción» o «con lo caros que están los amarres no me extraña» son algunas de las más destacadas.