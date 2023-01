Adela González no se amilana ante el comentario que suelta Jorge Javier y le llama así en ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez y Adela González han vuelto a cruzarse zascas en ‘Sálvame’ a cuenta de su estatura y la «mala leche».

Después de que ‘Sálvame‘ asegurara este miércoles que Kiko Hernández les había pasado un chat manipulado en el que se reían de Carmen Borrego; los colaboradores se han vuelto a ver las caras este jueves en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González.

Este jueves el programa comenzaba con Cristina Porta en el centro del plató mientras se escuchaba la voz de una mujer que advertía que hoy se iban a volver a ver las caras para hablar de su pasado. «Hoy pillas más que Carmen Borrego», le anunciaba Jorge Javier. «Pues estoy premenstrual, así que tengo más mala leche», apuntaba la colaboradora.

Lo que servía para que Jorge Javier le preguntara a Carmen Borrego si a ella también le pasaba. «Yo lo tengo muy olvidado, ya no es que tenga menopausia, es que no tengo regla desde los 30 años por culpa de un cáncer como todos saben», se excusaba ella. «Pero la mala leche la traes de serie no te hace falta regla«, le espetaba sin miedo Adela González.

«La mala leche la soléis tener las bajitas»

«Sí, la mala leche la tengo en los genes como tú«, le replicaba Carmen Borrego. «Claro y haces muy bien te lo digo en serio, a mi me pasa también», aseveraba entonces Adela González. Era entonces cuando Jorge Javier Vázquez no dudaba en meterse en la conversación para soltarle un zasca a su compañera. «Lo de la mala leche la soléis tener mucho las personas bajitas«, se atrevía a decirle el catalán.

Un comentario que Adela González no dejaba escapar para contestarle. «Mira, habló Tkachenko«, soltaba la presentadora haciendo alusión al jugador de baloncesto ruso que destacó por su alta estatura de 2,21 metros. «Yo conozco a tanta gente alta con mala leche que me dejó de importar hace tanto tiempo lo de que los bajitos la tenemos», afirmaba entonces Carmen Borrego. «Ahora que lo dices yo también», terminaba diciendo Jorge Javier.