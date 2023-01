A Carlota Corredera le preguntan por ‘Sálvame’ y es incontestable en su respuesta: «Mi tiempo…»

Carlota Corredera está deseando volver a la pequeña pantalla. Aunque es consciente de que en la tele «nada es para siempre», reconoce tener muchas ganas de «seguir trabajando»

Desde su inesperada marcha de ‘Sálvame’, Carlota Corredera no ha tenido un trabajo fijo en televisión. Volvió a Telecinco hace unos meses con el programa ‘Quién es mi padre’, sin demasiado éxito de audiencia, y recientemente ha presentado el especial ‘Mediafest Night Fever’ sobre segundas oportunidades.

Sin embargo, la periodista gallega está deseando volver a la pequeña pantalla. Y se muestra muy ilusionada de cara al 2023: «Tengo muchas ganas de seguir trabajando, seguir comunicando y seguir disfrutando de mi profesión, que la adoro. Estoy en el punto, espero, de recoger una cosecha que se perdió. El año pasado ha sido un año muy tranquilito y espero que broten muchas cosas que se han sembrado».

No obstante, Carlota Corredera es consciente de que en su profesión hay mucha inestabilidad, y que un día estás arriba y al siguiente estás abajo. Pese a esto tiene la esperanza de volver a televisión más pronto que tarde: «Si hay algo que me ha demostrado la tele es que nada es seguro, nada es para siempre. Pero espero volver muy pronto».

La presentadora asegura que no volverá a ‘Sálvame’: «Mi etapa allí ha terminado»

Lo que sí tiene claro es que no regresará a ‘Sálvame’, aunque guarda buen recuerdo de su etapa en el programa vespertino de Telecinco. «Mi etapa allí ha terminado. Es una hoja que he pasado. Creo que estoy llena de todo lo que viví allí, me lo llevo para toda mi vida. Mi matrimonio lo conocí allí, todo, pero mi tiempo allí ha terminado», sentencia con una rotundidad demoledora. Hay que recordar que a su marido y padre de su hija, Carlos de la Maza, le conoció trabajando en ‘Sálvame’, ya que él era uno de los cámaras del programa.

La última etapa de Carlota Corredera en ‘Sálvame’ fue bastante agridulce, debido a las críticas que le llovieron por su férrea defensa a Rocío Carrasco. Unas críticas que, en muchas ocasiones, traspasaron todos los límites, con insultos e improperios inadmisibles. Pero la periodista asegura que ha aprendido «a gestionarlo y a tomar distancia de todo».

Aún así, reconoce haber llorado mucho este último año, aunque deja claro que «no ha sido por la tele». Para ella, «el trabajo es trabajo, y lo importante es que esté todo bien en casa, y en casa todo está bien», sentencia.