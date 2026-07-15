'La Promesa', avance capítulo del jueves 16 de julio en RTVE: Hundimiento ante el pronóstico sobre el bebé de María Fernández

En el capítulo 868 de 'La Promesa' que La 1 de TVE emitirá este jueves 16 de julio, el reencuentro de las hermanas Arcos está marcado por los duros reproches de Tomasa hacia Petra. El médico advierte que las esperanzas para la hija de María Fernández son escasas. Todos sufren por el bebé. Especialmente Alonso que se hunde en la culpa, aunque Manuel y Curro intentan consolarlo.

Jacobo, finalmente, decide ir solo a visitar a su familia tras convencer a Martina de que es mejor que se quede. La despedida entre ellos es fría. Julio y Tomasa, en su guerra contra el servicio de La Promesa, exigen sentarse al lado de Cristóbal, desplazando a Pía y a Teresa. Esto provoca, una vez más, malestar general.

Por su parte, Leocadia está nerviosa e indignada. ¿La razón? Se da cuenta de que su poder en la casa es cada día menor, tanto que Máximo puede pasar por encima de ella con sus exigencias. Durante la cena de gala en honor al duque, Ciro y Lorenzo aprovechan para malmeter sobre la situación de María. Máximo queda atónito al descubrir que fue el propio marqués quien asistió el parto. Mientras, el estado de la pequeña sigue empeorando.

Resumen del capítulo 867 de 'La Promesa' emitido este miércoles 15 de julio

En el capítulo 867 de 'La Promesa', ofrecido este miércoles 15 de julio, la llegada del duque de Buenaventura y del núcleo duro de su servicio sigue generando un terremoto en el palacio de los Luján.

Un error de Máximo al confundir a Ángela con Martina provoca un primer encuentro desastroso entre ellos. Paralelamente, Julio y Tomasa critican duramente cada rincón de La Promesa, mientras ella deja claro su rechazo absoluto a ver a su hermana Petra. El servicio se siente profundamente decepcionado por la altanería de los recién llegados.

Manuel y Ciro muestran el hangar a Máximo, con Ciro actuando como si fuera el único dueño de la empresa. Julieta y Manuel alucinan, pero la situación les resulta hasta divertida. La hija de María Fernández empeora de salud con una fuerte subida de fiebre, lo que obliga a llamar al doctor. Las noticias son malas: el bebé tiene una infección grave y podría morir por la falta de higiene en el parto.

En paralelo, Manuel y Julieta siguen sufriendo por su amor clandestino, ella le oculta los deseos de Ciro de ser padre. Tras quince años de silencio, Petra y su hermana Tomasa se encuentran cara a cara en un reencuentro cargado de hostilidad y frialdad.

