RTVE anuncia su inédito nuevo formato: Llega 'Terapia Abierta' con sesiones reales sin precedentes en televisión

RTVE quiere seguir sorprendiendo con nuevos formatos con los que demostrar su apuesta por el servicio público. Ahora, la cadena pública anuncia la puesta en marcha de 'Terapia abierta', un nuevo formato que abrirá las puertas a sesiones de terapia psicológica reales con el objetivo de normalizar y desestigmatizar la salud mental.

En ellas, terapeutas de reconocido prestigio acompañan a personas que acuden a consulta para afrontar retos emocionales y situaciones cotidianas que impactan en su vida. Producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España ('First Dates'), mostrará historias personales, grabadas en un entorno controlado, supervisado y seguro.

'Terapia abierta' es la adaptación española del formato británico 'Inside therapy', y que ya se ha emitido con éxito en las televisiones públicas de Reino Unido (BBC One) así como en Francia (France 2). Ahora RTVE se convierte en la tercera televisión pública europea en apostar por el formato adaptándolo a nuestra idiosincrasia.

Así es 'Terapia Abierta', el nuevo programa de TVE

Imagen de la versión francesa de 'Inside therapy' (France 2)

'Terapia Abierta' muestra por primera vez, de manera íntegra y sin artificios, el proceso terapéutico tal y como sucede dentro de una consulta e invita al espectador a adentrarse en él. Las sesiones se graban con el pleno consentimiento de ambas partes, en un entorno que garantiza que la grabación transcurra de manera natural, real y respetuosa.

Los terapeutas son psicólogos clínicos de reconocido prestigio y especializados en diferentes ámbitos. Las historias abordarán algunas de las experiencias más universales y profundamente humanas: el duelo, el trauma, el apego, la gestión emocional, las inseguridades y los miedos. Historias protagonizadas por personas que han decidido dar un paso adelante y abrirse en un espacio seguro para trabajar, junto a los terapeutas, en los procesos personales que atraviesan.

'Terapia Abierta' nace con una vocación divulgativa y social, y se convierte en el primer factual en abordar con rigor, cercanía y máximo respeto el proceso terapéutico, rompiendo de manera directa los tabúes que todavía rodean a la salud mental y demostrando que acudir al psicólogo no es un estigma ni un signo de debilidad, sino algo tan natural y necesario como visitar a cualquier otro profesional de la salud.