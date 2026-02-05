Cuánto dinero exacto se queda Hacienda del ganador del bote histórico de 'Pasapalabra' de Rosa o Manu

Tras casi dos años desde que Óscar Díaz se llevó el bote de 'Pasapalabra', nadie ha conseguido completar el Rosco del concurso. Nadie hasta esta misma noche. Pues Manu Pascual o Rosa Rodríguez harán historia de la televisión al llevarse el bote más alto hasta la fecha del programa que presenta Roberto Leal.

Después de 306 duelos en los que Manu Pascual ha conseguido ganar en 161 entregas frente a las 95 que ganó Rosa Rodríguez, este jueves 5 de febrero uno de los dos conseguirá finalmente completar el Rosco de 25 palabras llevándose así el bote de 2.716.000 euros, la cifra más alta hasta la historia de 'Pasapalabra'.

Cabe recordar que los ganadores de los botes de 'Pasapalabra' tan solo se llevan el dinero del mismo, es decir no reciben la cuantía que han conseguido a lo largo de su estancia en el programa. Ese dinero solo lo reciben si los concursantes son eliminados. En este sentido, hay que decir que Manu ha acumulado hasta hoy 270.600 euros mientras que Rosa tiene acumulados 168.600 euros.

Por otra parte, hay que destacar que el ganador del bote no se podrá llevar el importe íntegro del mismo pues como es habitual en cada concurso de televisión, Hacienda se llevará parte del premio. Hay que decir que todos los premios en metálico de la televisión incluyen una retención del IRPF del 19% como adelanto de los impuestos que hay que pagar en la renta. Después, al hacer la declaración el ganador deberá pagar el porcentaje restante, en función de la cuantía del premio y de la comunidad autónoma en la que lo tribute.

El dinero que se lleva Hacienda si es Manu Pascual el ganador del bote

Por tanto, teniendo en cuenta el 19% del IRPF que se descuenta de forma automática, a los 2.716.000 euros habrá que reducirle 516.040 euros. De esta manera, sea quién sea el ganador recibirá un importe de 2.199.960 euros en un principio.

Sin embargo, estos premios se consideran ganancias patrimoniales no derivadas de transmisión, por lo que deben incluirse en la base imponible general del IRPF, donde se aplican los tramos progresivos del impuesto. Es decir, el ganador del bote ganador deberá pagar un porcentaje adicional que dependerá de tres factores: la cuantía del premio, los ingresos y la comunidad autónoma en la que resida el contribuyente.

En el caso de Manu Pascual, al vivir en Collado Villalba en Madrid, tributará un 44,42% en total: 24,09% correspondiente a la escala estatal y 20,33% del tramo autonómico madrileño. Por lo que la Agencia Tributaria estatal ingresará 654.300 euros, mientras que la Hacienda autonómica de Madrid se embolsará unos 552.100 euros. En total, ambos organismos ganarían un total de 1.206.400 euros, por lo que Manu terminará ganando 993.560 euros.

El dinero que se lleva Hacienda si es Rosa Rodríguez la ganadora del bote

Por su parte, si la ganadora del bote es Rosa Rodríguez como reside en Galicia la factura fiscal será aún mayor. En total, la concursante tendrá que tributar un 46,39%: el 24,09% estatal y 22,30% del tramo autonómico gallego. De esta forma, la Agencia Tributaria estatal ingresará 654.300 euros, mientras que la hacienda gallega se embolsará 605.700 euros euros. Por lo que ambos organismos recaudarán un total de 1.260.000 euros, de modo que Rosa solo ganaría 939.960 euros.

No obstante, hay que tener en cuenta que estos porcentajes son correspondientes a la Campaña de la Renta de 2026. Y cuando el concursante ganador del bote de 'Pasapalabra' tenga que declarar el importe será en la campaña de 2027, por lo que los porcentajes de los tramos pueden haber cambiado ligeramente.