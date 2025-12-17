Eduard Fernández revela en TVE quién le instruyó para dar vida a Santiago Carrillo en 'Anatomía de un instante' (Movistar+)

Este martes, 16 de diciembre, TVE ha emitido una nueva entrega de 'Late Xou' en la que Marc Giró ha recibido a uno de nuestros actores más queridos: Eduard Fernández. El barcelonés visitaba por primera vez el programa, y lo hacía para hablar de su último proyecto, 'Anatomía de un instante', una adaptación para Movistar Plus+ de la novela de Javier Cercas.

La miniserie narra cómo fue el 23-F, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, pistola en mano, entró en el Congreso. En la ficción, Eduard Fernández se mete fabulosamente bien en la piel de Santiago Carrillo, mientras que Álvaro Morte interpreta a Adolfo Suárez y Manolo Soto a Sánchez Mellado. El invitado de 'Late Xou' se mostró muy orgulloso de la serie: "Es muy buena, está todo muy bien. El arte está bien, la música es muy osada. Los actores estamos bien, muy bien, y eso pasa muy pocas veces".

Además, el actor destacó su valor didáctico, ya que "cuenta una parte de la historia de España que la gente no sabe. Y realmente, creo que ha salido fantástico porque ha quedado muy dinámica". Como ya quedó demostrado cuando interpretó al sindicalista Enric Marco en la película 'Marco', el catalán es muy bueno en la caracterización de personajes. Sin embargo, meterse en la piel del secretario general del Partido Comunista de España fue todo un reto.

"¿Cómo afrontas hacer a Santiago Carrillo? Porque hay que tener unos huevos como los del Espartero", bromeó Marc Giró. Y, en efecto, Eduard Fernández confesó que no fue nada fácil porque "intentar ponerse en su lugar, intentar hablar como hablaba él, como estaba, cómo fumaba, cómo pensaba es muy difícil". Para ello, recurrió al, posiblemente, el imitador más famoso y querido de nuestro país: Carlos Latre.

Eduard Fernández pidió ayuda a Carlos Latre para meterse en la piel de Santiago Carrillo

"Yo pensé ¿quién me ayuda con la voz? Porque no sé que ocurre que si imitas demasiado al personaje lo deshumanizas, y es como una parodia. No está la personita, y lo importante de esta serie también era ver a Carrillo cuando está en la cama con su esposa y le dicen 'A muerto Franco', cómo reacciona el hombre ahí", explicó el catalán. "Entonces, me dio por llamar a Carlos Latre, maravilloso", confiesa el actor, alabando el trabajo del imitador.

Tras pedir un aplauso para él, el presentador definió a Latre como "uno de los grandes showman de este país". "Además muy buen docente", añadió Eduard Fernández, quien explicó cómo le ayudó a prepararse al personaje. El cómico le dijo que él siempre pensaba en animales: "Carrillo es un sapo y Suárez es un pelícano". "Entonces él empezó a hacer la voz de Santiago Carrillo y era igual, pero igual", confesó el invitado.

A raíz de una de las habituales bromas de Marc Giró, Eduard Fernández reconoció lo bien que se lo estaba pasando. "Yo que voy a tantos programas de estos a hacer entrevistas, cuánto te agradezco en este instante estar aquí tan a gusto, tan bien y tan amorosamente", sentenció, llevándose una ovación del público presente.