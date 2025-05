Pelayo Díaz protagoniza un brote descomunal en 'Supervivientes' que exhibe su verdadera cara

La convivencia en los Cayos Cochinos ha saltado por los aires durante la emisión de la última entrega de 'Supervivientes 2025'. En esta ocasión, Pelayo Díaz ha estallado en pleno 'Oráculo de Poseidón' con Montoya a colación de la recompensa del pasado domingo. Un encontronazo que se ha extendido a Anita Williams, quien no ha dudado en dar la cara por su compañero de concurso.

Cabe recordar que el reparto de la recompensa del pasado domingo dejó al equipo de Montoya sin apenas probar bocado de la empanada gallega. Un gesto del que Joshua Velázquez, ganador de la prueba, ha evitado inmiscuirse. "Gané la prueba, elegí mi trozo, pero se están olvidando de que cedí el cuchillo y en mí no quedaba responsabilidad. Fui uno a uno pidiéndoles que acabara en Montoya", ha reconocido. En ese momento, Pelayo Díaz ha alzado la voz para afearle a Montoya su reparto: "Llegó a Montoya, lo partió a la mitad y se comió a la mitad".

"Eso no te lo voy a permitir", le ha asestado el principal aludido, lo que ha levantado la ira de Pelayo: "¿A qué molesta que te digan cómo tienes que repartir la recompensa? Que solo sabéis quejaros". "Pero que ya es tarde", le ha contestado Montoya. "Alegraros un poco hombre. ¡Esto sí que es penoso! Estoy cansado ya de la poca deportividad que tenéis, ¡dais vergüenza quejándoos por un trozo de empanada!", ha exclamado el asturiano que no ha dudado en recordar la anterior polémica con el reparto de comida.

"¡Callaros joder!": Pelayo Díaz explota contra Montoya y Anita

Lejos de quedarse ahí, Pelayo Díaz ha vuelto a explotar contra Anita Williams y Montoya: "Daros un puntito en la boca que queda penoso, que tenéis hijos. ¡Callaros joder!". En ese momento, Anita Williams ha intervenido para soltarle: "Tu mejor que no los tengas porque para educarlos así". La réplica por parte del estilista no se ha hecho esperar: "Yo tendré lo que me dé la gana guapa". "No vamos a entrar en lo que ven los hijos de nosotros, en lo que ven los hijos porque solo faltaba. ¡Cuidado eh! Lo que tengo claro es lo que no van a ver en una televisión", ha estallado el concursante visiblemente enfadado.

Pelayo en brote contra Anita y Montoya "Dais vergüenza ponerse así por una empanada". No Pelayo, el que das vergüenza eres tú que demostraste ser un puto egoísta y además un sucio sacando hijos ajenos. #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/JaPmHJgPgm — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ❤️‍🔥🦩 (@_dothebambi_) May 6, 2025

De hecho, el presentador ha reparado en el estado del concursante al asegurar: "Estás muy encendido, muy enfadado". Anita y Montoya tampoco se han quedado callados puesto que no han dudado en atacar a Pelayo acusándole de falso. "Todo el día con la misma película, llevamos dos meses. ¡Que no me vais a callar, que yo también sé hablar! ¿Qué os creéis?", ha rematado Pelayo Díaz antes de que el presentador diese el conflicto por zanjado.