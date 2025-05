María Escario no puede ser más clara con lo que comparte de 'La familia de la tele' tras su estreno en TVE

El arranque de 'La familia de la tele' no está siendo un camino de rosas. Y no ya por tener que haber pospuesto su lanzamiento hasta en dos ocasiones. Sino porque las audiencias de los primeros días no están siendo las esperadas. Y por si fuera poco son muchos los que están criticando el programa de TVE. La última ha sido María Escario.

Así, la que fuera presentadora de los deportes durante años y posteriormente directora de Comunicación así como defensora del espectador de RTVE, no ha dudado en compartir la columna que ha escrito Ángeles Caso, escritora y periodista y ex trabajadora de RTVE en Artículo 14.

En dicha columna, Ángeles Caso cuestiona alto y claro la apuesta de la cúpula directiva de RTVE por un programa como el de 'La familia de la tele'. "Ahí aparecieron de nuevo todos esos “personajes” que durante años han estado presumiendo en una televisión privada de ser ignorantes, han hablado de todas las chorradas imaginables como si estuviesen dándonos una clase sobre un asunto crucial, han despellejado a mujeres por su físico o su comportamiento asegurando al mismo tiempo que eran feministas, nos han puesto delante de los ojos las partes más cutres, incultas, cotillas y desequilibradas de una sociedad que ya no sabe con qué entretenerse. Ahí están haciendo otra vez lo mismo, pero ahora en la televisión pública", empieza señalando la periodista y escritora.

Tras ello, en esta columna que ha compartido María Escario, Ángeles Caso no duda en cuestionar que en 'La familia de la tele' se rescate el archivo histórico de RTVE. "El archivo de TVE… La clave, Informe Semanal, Rockopop, La bola de cristal, Estudio 1, Metrópolis, Cuentos para no dormir, y tantos y tantos programas que marcaron las vidas de infinidad de personas, y reportajes y documentales y películas y series que serían el orgullo de cualquier archivo audiovisual del mundo. Ese tesoro lleno de momentos vibrantes, de talento y esfuerzo colectivo, de humor y tragedia, de realidad imponente y espléndida ficción, convertido ahora en el objeto kitch y ridículo de un programa absurdo", sentencia.

"Sigo admirando a los profesionales que trabajan ahí, en Torrespaña, en Prado del Rey, en los centros territoriales, haciendo esfuerzos a veces enormes y contracorriente, y no siempre reconocidos como es debido. Y estos días pienso en la vergüenza que deben de estar sintiendo muchas de esas personas al ver cómo sus platós, sus cámaras, sus grandes conocimientos técnicos y hasta su impresionante archivo se ponen al servicio de una causa que nadie sabe muy bien cuál es", prosigue recalcando la que fuera presentadora del 'Telediario' de TVE.

María Escario se suma a las críticas a 'La familia de la tele': "Con mis impuestos no"

Incluso en este artículo que María Escario suscribe, Ángeles Caso se dirige al presidente del Gobierno. "Alguien del entorno del presidente del gobierno (quien quiera que sea que se dedique a esto) debería darse cuenta de que lo único importante en una cadena pública no es solo la información, que TVE, por otra parte, sigue haciendo muy bien. Alguien debería pararse a pensar que eso que llaman el “entretenimiento” es un espejo de la sociedad que sostiene esa televisión", recalca.

"Alguien debería preguntarse sobre cuáles son los intereses de una parte de las productoras que están detrás de algunos de los programas de “entretenimiento” de TVE, más allá de la obvia ganancia económica. Alguien debería oponerse al evidente desmantelamiento de RNE y de la 2, seguido ahora sin tapujos por el desmantelamiento de la 1. Alguien debería tomarse en serio todo esto. Entretanto, me uno al grito colectivo: un programa como ese, con mis impuestos, no", termina diciendo.