Horóscopo de hoy, lunes 5 de mayo de 2025: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Después de despedimos del fin de semana, arrancamos una nueva semana con el primer lunes del mes de mayo. ¿Cuál va a ser el devenir este día 5 para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

Estamos bajo el influjo del Cuarto Creciente de la Luna en Leo, que ha tenido lugar este pasado domingo. Su energía nos revitaliza y nos llena de optimismo y entusiasmo. Venus sigue transitando por el intenso Aries y la pasión será la gran protagonista. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

GÉMINIS TAURO CAPRICORNIO LIBRA ACUARIO ARIES VIRGO SAGITARIO CÁNCER PISCIS ESCORPIO LEO

Descubre aquí cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 5 de mayo de 2025:

Horóscopo diario lunes Acuario

Te esperan nuevos desafíos, pero sabrás gestionarlos con éxito y todo el mundo contará contigo de manera incondicional. La discreción va a ser tu mejor arma para que no se malogren tus planes. Te aguarda una grata sorpresa en el amor.

Horóscopo diario lunes Escorpio

No te dejes influir por comentarios ajenos ni permitas que nadie cuestione tus decisiones. Tú sabes lo que quieres y es el momento de luchar por ello. La Luna Creciente te aporta la fuerza y el empuje que necesitas para no rendirte.

Horóscopo diario lunes Aries

Te esperan nuevas experiencias que van a llenar tu vida de ilusión, alejándote de la rutina que tan poco va contigo. Cambiarás tu forma de afrontar el trabajo y vas a encontrar la manera de disfrutar de lo que haces. Puedes ganar un dinero inesperado.

Horóscopo diario lunes Géminis

Con el planeta Júpiter en tu signo, tienes la suerte de cara y puede llegar a tu vida algo que deseas y que en el pasado se te negó. Vas a recibir una información que será muy útil para ti. Buen momento para buscar solución a un asunto que te preocupa.

Horóscopo diario lunes Tauro

Tu inteligencia está muy potenciada y te va a empujar a tomar las decisiones que necesita tu vida. Es el momento de retomar algunas relaciones que has dejado de lado. Todo lo que implique colaborar con otros va a ser premiado por los astros.

Horóscopo diario lunes Virgo

La Luna Creciente hoy en tu signo te anima a dejarte guiar por tu intuición para hacer cambios en tu vida que te van a ayudar a ser feliz. Estar seguro de tus sentimientos te hará sentirte bien y no ceder al pesimismo de los que te rodean.

Horóscopo diario lunes Cáncer

La Luna Creciente te empuja a tomar la iniciativa y a poner tu voluntad en funcionamiento para decidir qué camino tomar. Necesitas abandonar cargas que arrastras desde hace tiempo para poder abrirte a las nuevas oportunidades que te va a ofrecer la vida.

Horóscopo diario lunes Piscis

Llevas tiempo dando más de lo que recibes, y en cualquier momento puedes estallar. Antes de que eso ocurra, priorízate y piensa en ti y en lo que tú necesitas para estar bien. Disfruta de tus momentos de ocio y no dejes que otras preocupaciones los empañen.

Horóscopo diario lunes Libra

La Luna Creciente hace que te sientas capaz de todo y te transmite una energía exultante para que plantes cara a tus miedos e inseguridades, y luches por lo que quieres, sin titubear. Tu don de gentes te hará brillar y disfrutar de la vida.

Horóscopo diario lunes Leo

Puede que te sientas confuso, pero el planeta Marte en tu signo te llena de fuerza y empuje para que no te rindas y persigas tus objetivos. No podrás disimular lo que sientes; apuesta por la autenticidad porque lo importante es lo que te dicta el corazón.

Horóscopo diario lunes Sagitario

No paras de dar vueltas a las cosas y ese estrés mental te deja sin energía. Libérate de conflictos que no van contigo y céntrate en lo que de verdad te interesa. Te asombrará comprobar que todo va mucho mejor cuando no fuerzas las situaciones.

Horóscopo diario lunes Capricornio

Demostrarás lo que vales sin escatimar esfuerzos y vas a sentirte orgulloso de los éxitos que vas a lograr. Sabes que necesitas pasar página. Dedícate a sentir y a amar, y vuélcate en vivir nuevas experiencias que te alejen de los sufrimientos del pasado.