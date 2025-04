'Supervivientes 2025' expulsa a una de sus protagonistas pero lo que sucede después lo gira todo

La octava gala de 'Supervivientes' ha comenzado con una nueva salvación, la última antes de la expulsión semanal, que se ha saldado con Álex Adrover fuera del televoto. Laura Cuevas y Carmen Alcayde no han corrido la misma suerte y es que las dos se han batido en un duro y decisivo duelo que ha concluido con Laura Cuevas fuera del grupo principal. Sin lugar a dudas, una gran pérdida a tenor de los contenidos que ha dado durante las últimas semanas de convivencia.

Cabe recordar que la última expulsión se originó a raíz de las nominaciones llevadas a cabo hace una semana en La Palapa. Como viene siendo habitual, los concursantes de los dos grupos principales repartieron el punto del que disponían. También los líderes de sendos bandos que gozan del privilegio de la nominación directa. Por si fuese poco, esta semana los habitantes de Playa Misterio también han podido nominar.

Con todo ello, los cuatro nominados que se han enfrentado a la expulsión han sido: Montoya, Carmen Alcayde, Laura Cuevas y Álex Adrover. No todos han llegado como concursantes expuestos a la gala comandada por Jorge Javier y es que Montoya fue salvado el pasado martes al hacerse con el apoyo mayoritario del público. Lo mismo ha sucedido con Álex Adrover, quien al comienzo de la gala ha conseguido ser indultado.

Carmen Alcayde se libra de la expulsión y continúa en 'Supervivientes'

La expulsión ha llegado poco más tarde. Con todos los concursantes reunidos en La Palapa, Jorge Javier ha llevado a cabo el cierre del televoto. Así pues, las dos nominadas han podido hacer sus últimos alegatos para, acto seguido, conocer la decisión de la audiencia. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que la concursante salvada sea Carmen", han sido las palabras empleadas por el presentador.

Visiblemente emocionada, la recién salvada no ha dudado en tirarse al suelo, abrazarse a Montoya y agradecer el gesto. Por su parte, Laura Cuevas se erige como nueva expulsada. "Estoy muy agradecida por la oportunidad, súper contenta de haberos conocido a todos. mi equipo calma, que os llevo en ele corazón. Estoy my contenta y me siento súper afortunada de haber tenido esta oportunidad", ha compartido visiblemente emocionada.

El futuro de Laura Cuevas en 'Supervivientes'

Contra todo pronóstico, Laura Cuevas continúa en el concurso a pesar de su expulsión. Esto es debido al estreno de la nueva localización: zona parásita, lo que popularmente es conocido como el palafito que el reality recupera tras varias ediciones sin hacer uso de dicho emplazamiento.

Conforme ha ido avanzando la gala, el presentador se encargado de dar más detalles sobre la vida de la expulsada en esta nueva ubicación. "Se va a convertir por primera vez en su vida en un parásito. Va a vivir en la plataforma, no va a poder salir de ahí y únicamente se va a alimentar de las cosas que le lleven sus compañeros. Osea que si antes daba por saco, ahora multiplicado por quince", ha enfatizado el maestro de ceremonia de gala.