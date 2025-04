'Fiesta' muestra las pruebas que desmontan a Montoya y su gran mentira en 'Supervivientes'

El pasado domingo, 'Fiesta' se hizo eco de una información muy comprometida que no dejaba en buen lugar a Montoya. Al programa de Emma García llegaban unos audios en los que el concursante de 'Supervivientes' hablaba mal de Vier, su defensor en el reality y que demostrarían que ambos no serían tan amigos como nos han hecho creer a todos.

Durante toda esta semana, los audios han dado mucho que hablar en los diferentes programas de Telecinco. En 'Tardear' el propio Vier y el entorno de Montoya defendieron que Montoya y él si que se conocen y aunque no son mejores amigos tienen una relación de amistad.

Asimismo, desde 'Vamos a ver' Kike Calleja ha apuntado este jueves que los audios los habrían filtrado desde el entorno de Anita. Y es que aunque la familia de la concursante está dando la cara por Montoya y su defensora, Candela, tampoco ha cargado contra él, habría otra parte de amigos de Anita que estarían dolidos por no poder ir a la televisión y le habrían traicionado con estos audios.

Después de que esta semana se haya hablado mucho de los audios y ante las quejas de los fans de Montoya por no mostrar ningún tipo de prueba; este jueves 'Fiesta' ha optado por emitir por fin el contenido de esos audios para que la audiencia pudiera escucharlo todo.

'Fiesta' emite los polémicos audios de Montoya

Para poner en contexto hay que saber que estos audios pertenecen a una conversación que tuvieron Anita y Montoya en la que ella le pedía explicaciones a su pareja porque Vier, su defensor, habría compartido en sus redes sociales algunos de los problemas legales que tuvo Anita Williams en el pasado. Todo esto durante la emisión de 'La isla de las tentaciones'.

Y fue entonces cuando Montoya se defendió asegurando que no tenía una relación estrecha con Vier. "No tengo nada que ver, olvídate. No es amigo íntimo. No tengo a nadie que me defienda, mi madre no iba a ir, mi hermana tampoco... Nadie va de mi entorno, nadie. No tengo a nadie, yo no voy a llevar a Cristóbal, ni voy a llevar a nadie", asegura el de Utrera en este audio.

"Veo una persona que entiende cosas, que sabe información y que tiene contactos, pues me interesa para que me defienda, ya está. Esto es la televisión y esto es esto, cada uno construye la imagen que quiere porque esa persona es como es, ¿entiendes?", sentencia Montoya.

Tras escucharlos, en 'Fiesta' todos los colaboradores se revolucionaban. "La explicación de esto es que cuando Anita se entera de que va a poner a Vier y Vier ha sido uno de los que más caña le ha dado en 'La isla de las tentaciones' pues le pide explicaciones", explicaba Amor Romeira. "Él para restarle importancia al acto que ha hecho Vier dice todo esto", añadía la colaboradora.