'Sueños de Libertad', avance semanal del 28 de abril al 2 de mayo: Jarro de agua fría para Andrés y Begoña

'Sueños de libertad' volverá a vivir un parón en su emisión la próxima semana con motivo del 1 de mayo. Así, la serie ofrecerá nuevos episodios de lunes a miércoles y retomará su emisión el viernes 2 de mayo.

La ficción producida por Diagonal TV sumaba este jueves a un nuevo personaje: el inspector privado Ángel Ruiz, a quien interpreta el actor Rafael Rojas ('Amar es para siempre'). El intérprete se suma así al reparto tras los últimos fichajes de Oriol Tarrasón, Jaime Gutiérrez y Pedro Freijeiro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz estaba muy inquieta porque Damián haya descubierto que no es médico y compartía su temor con Begoña. Y la enfermera no dudaba en mostrarle su apoyo sabiendo de lo que es capaz su ex suegro. Paralelamente, Damián no se quedaba quieto e indagaba con Fermín que opina de la doctora Borrell como profesional.

En la fábrica, don Pedro mostraba una actitud cordial con Andrés. Un gesto que Digna agradecía enormemente pues este tipo de afectos pueden mejorar la armonía familiar. Y en la tienda, Gema decidía contarles su problema cardiovascular a sus compañeras y tras una charla con ellas le comunicaba a Joaquín cuál es su decisión final sobre la adopción.

Después, Begoña decidía hablar con Damián sobre la situación de Luz y él le dejaba claro que la mujer de Luis es una farsante y si se descubría la verdad puede ser un escándalo y llevarles a todos a la cárcel. Por otro lado, Manuela se daba cuenta de la actitud de Raúl con María y optaba por hacerle una advertencia: que se aleje de los De La Reina.

Paralelamente, Julia mostraba su deseo de que Andrés y María retomen su relación. Unas palabras que demostraban que la confianza de la pequeña en su tía y tutora legal estaban haciendo que caiga en su manipulación. Y Begoña empezaba a temer que Andrés también caiga en el juego de su todavía mujer.

Damián optaba por visitar a Luis en el hospital y él no dudaba en hablar maravillas de su mujer mientras su tío le reprochaba que no le contara lo de su enfermedad y lo que se lo provocó. Finalmente, Digna celebraba por fin que a su hijo Luis le van a dar el alta y don Pedro trataba de seguir acercándose a ella.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 28 de abril al viernes 2 de mayo:

Capítulo 296 de 'Sueños de libertad' - Lunes 28 de abril

Tras recibir el alta hospitalaria, Luis regresa por fin a casa y lo hace deseando volver a trabajar. Pero tanto Digna como Luz tratan de quitárselo de la cabeza. Y ante la negativa de su familia, le pide ayuda a Tasio para montar un mini laboratorio en su habitación provocando el cabreo de su madre.

Mientras, Damián teme que don Pedro pueda seguir manipulando a María y le pide a Andrés que tenga la cabeza fría y pueda conseguir ganarse a su mujer para ganar su apoyo en las votaciones. Pero su hijo se resiste a caer en manos de María. Tras ello, el patriarca vuelve a reunirse con el detective privado y este le propone un plan arriesgado: infiltrarse en la fábrica para investigar a Carpena.

Gema y Joaquín acuden a la iglesia para hablar con don Agustín para contarles que el doctor Herrera le ha diagnosticado una cardiopatía y sus planes para adoptar a un hijo. Y el párroco accede a ayudarles. Paralelamente, Luz llega a un pacto con Damián por el que le permitirá seguir en el dispensario y no denunciarle a cambio de que ella tampoco revele lo que pasó con Valentín.

Por otro lado, Andrés decide hablar con Raúl para reprocharle la actitud que tuvo hacia él y pedirle que no vuelva a suceder haciendo que el chófer tenga que pedirle perdón. Otra que también tiene que disculparse por lo que pasó con María es Begoña para tratar de recuperar la confianza de Julia.

Tras hacerle las curas, Luz opta por contarle a Luis que Damián sabe que engañó con lo de que es doctora y su marido se queda muy preocupado. Finalmente, Damián consigue que Andrés acceda a contratar a un asesor de seguridad en riesgos laborales y le cuenta el plan de infiltrar al detective privado para investigar a don Pedro.

Capítulo 297 de 'Sueños de libertad' - Martes 29 de abril

Pese a que se resistía, finalmente Andrés decide aliarse con su padre para tratar de infiltrar al detective Ángel Ruiz en Perfumerías de La Reina. Y tras mucho luchar, Andrés consigue que don Pedro acceda a contratarlo como experto en seguridad. Y tras su fichaje, Tasio le ayuda a establecerse en la fábrica, mientras el detective aprovecha para acercarse a él.

Joaquín y Gema están muy ilusionados con la idea de la adopción y no paran de plantear su futuro junto a su hijo. Paralelamente, las chicas advierten a Gema de que tenga cuidado con don Agustín y le dejan entrever las tácticas del párroco para que las mujeres entreguen a sus hijos en adopción.

Luz le cuenta a Digna lo que le planteó Damián para evitar denunciarla por haber engañado con su profesión. Y Luis decide intervenir lanzando una propuesta desesperada a su tío para salvar a su mujer. El Merino le ofrece venderle sus acciones. Sin embargo, Damián lo rechaza y le echa de su casa.

Mientras Ángel Ruiz trata de acercarse a Claudia y a Fina para saber más cosas sobre don Pedro, Marta empieza a sospechar y decide hablar con su hermano Andrés. Cuando él le confiesa la verdad, la De La Reina se molesta porque su padre y su hermano le hayan dejado al margen de esta decisión.

Digna se preocupa por la educación de Julia y opta por hablar con Digna. En plena charla, Andrés acusa a su mujer de manipular a la niña para alejarla de Begoña. Y María lejos de justificarse no duda en presumir de haber humillado a la que fue su cuñada. Tras ello, Andrés no duda en amenazar con la nulidad de su matrimonio.

Finalmente, María decide acudir a don Pedro para presionarle y que utilice a sus contactos para evitar que le den la nulidad matrimonial a Andrés. Carpena le pide paciencia pero accede a ayudarla para poder proteger los intereses de ambos por si María pierde sus privilegios.

Capítulo 298 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 30 de abril

Tras la charla con las chicas, Gema está muy preocupada por lo que ha descubierto de don Agustín y le plantea a Joaquín buscar otras vías para poder adoptar a un bebé. Tras debatirlo y tener claro que va a ser difícil conseguirlo, acceden a seguir adelante pero con una clara condición: conocer todos los detalles de la madre biológica para controlar todo el proceso.

Por su parte, Irene descubre los planes de Gema y Joaquín de adoptar a un niño y la hermana de don Pedro revive su pasado y recuerda como tuvo que dar en adopción a su hija. Tras ello, valora la posibilidad de buscar a la chica pero su hermano le quita la idea de la cabeza. Por su parte, el doctor Herrera le confiesa a Irene el dolor que arrastra por la muerte de su mujer y los motivos de su adicción.

Tras ello, Irene opta por tratar de buscar al hijo del doctor Herrera para que acceda a visitar a su padre y puedan reconciliarse. Por su lado, Digna encuentra cada vez más razones para aceptar darle el sí quiero a don Pedro. Y en la fábrica, Ángel Ruiz sigue investigando para descubrir secretos de don Pedro.

Marta sigue muy molesta y decepcionada con su padre y su hermano y opta por desahogarse con Pelayo. Y es que si hay algo que le cabrea es que hayan contratado al detective que les hizo a ella y a Fina las fotografías con las que Jesús le chantajeó. Tras ello, Pelayo opta por hablar con Damián para evitar que puedan tener problemas.

Mientras, Andrés se arrepiente de haber actuado al margen de su hermana y trata de compensárselo proponiéndole ayudarla con su trabajo para que pueda disfrutar de un rato libre con Fina. Por otro lado, María descubre gracias a Claudia que Luz actuó para evitar que le denunciaran cuando secuestró a un bebé y opta por visitarla para agradecérselo.

Capítulo 299 de 'Sueños de libertad' - Viernes 2 de mayo

Tras su regreso al dispensario como sustituta temporal de Fermín, Luz descubre lo mucho que le gusta ser doctora y se plantea si retomar su profesión. Mientras, Begoña aprovecha que su amiga está al frente para solicitarla poder salir antes del trabajo para hacer planes con Julia. Sin embargo, María no duda en boicotearlo.

Damián se siente cada vez más solo y no duda en hablar con Manuela y se abre en canal confesándole que pese a que sus hijos viven con él cada vez les siente más lejos y ella trata de apoyarle. Por su parte, Don Agustín informa a Joaquín y Gema que ha conseguido concertar una entrevista para poder adoptar a un bebé y ante la felicidad de que sus planes se van a cumplir no dudan en compartir la buena nueva nueva con su familia.

En la cantina, el detective Ángel Ruiz aprovecha la presencia de Irene para tratar de obtener información comprometedora sobre ella y seguir con sus planes de desenmascarar a Carpena. Paralelamente, Digna habla con Fina sobre don Pedro y animada por la joven decide aceptar la propuesta de matrimonio.

Don Fermín se abre en canal con don Pedro y le confiesa lo mucho que le está ayudando Irene a superar sus problemas pero el De La Reina advierte a su amigo de que don Pedro pueda utilizarle para hacerle daño. Y encima el doctor le revela sus intenciones de jubilarse.

Begoña está profundamente molesta al ver que María se sigue saliendo con la suya con Julia. Tras verla hundida, Andrés trata de animarla asegurando que pronto llegará la nulidad matrimonial y todo cambiará. Mientras, María sigue teniendo un acercamiento con Raúl y le pide que le enseñe a conducir. Finalmente, Andrés descubre que han rechazado su nulidad matrimonial y la noticia hunde definitivamente a Begoña.