Pedro Piqueras sobrecoge al dirigirse en estos términos a Gonzalo Miró en su vuelta a 'Espejo Público'

Pedro Piqueras se encuentra inmerso en la promoción de 'Cuando nada es urgente', su nuevo libro, motivo por el cuál continúa visitando los distintos formatos de la cadena que una vez fue su rival. Primero fue 'El Hormiguero' con Pablo Motos, y este martes se sentó con Susanna Griso en 'Espejo Público'. Y durante su entrevista, aprovechando la presencia de Gonzalo Miró en plató, no dudó en volver a poner el grito en el cielo por el cese de su madre, Pilar Miró, como presidenta de RTVE en 1985.

Casi 29 años después, el presentador regresó este martes al plató del programa que él mismo fundó, y la emoción de Susanna Griso y el equipo por su regreso fue más que palpable desde el principio de la entrevista. "Os pido que os pongáis firmes porque está en nuestro plató un periodista que fue presentador y director de este programa. El nombre que aquí tenemos se lo debemos a él", anunció la conductora del matinal para recibir al periodista.

Gonzalo Miró recuerda el papel de su madre en el descubrimiento de Pedro Piqueras: "Le dio la oportunidad de ponerse delante de una cámara"

En un punto de su conversación con los tertulianos de 'Más Espejo', Pedro Piqueras no pudo ignorar la presencia del hijo de Pilar Miró en plató y se pronunció sobre su relación con la que fue presidenta del ente público. "Yo siempre que he podido lo he dicho, y esta vez he tenido la oportunidad de escribirlo, Pilar fue tratada muy injustamente", comenzó explicando el periodista sobre un fragmento de su nuevo libro sobre la madre de Gonzalo Miró.

"Fue un juicio popular contra ella simplemente porque había cargado gastos... esta mujer iba con camisetas y vaqueros", continuó explicando el antiguo presentador de Mediaset antes de que Susanna Griso le alertase de que Gonzalo estaba escuchando atentamente desde el otro lado del set. "Él sabe el cariño que le tengo, se lo he agradecido siempre porque no es nuevo. Cada vez que ha tenido la oportunidad ha hablado muy bien de mi madre", subrayó el colaborador.

Y es que, durante su visita a 'El Hormiguero', Pedro Piqueras confesó que conocer a Pilar Miró y trabajar con ella había sido una de las lecciones más valiosas de su paso por RTVE. "No solo de aquella etapa, si no de cuando le dio la oportunidad de ponerse delante de una cámara de televisión", recalcó Miró, recordando como su madre fue en parte responsable del inicio de su carrera en televisión.

"Le tenía cariño ya agradecimiento, porque es verdad que llegué a la televisión por ella. Me dijeron tienes que ir al despacho de la directora general y me encontré a una mujer sonriente, muy guapa, con una elegancia especial", recordó el comunicador, relatando su salto de Radio Nacional a TVE.

Matías Prats saca los colores a Pedro Piqueras en 'Espejo Público' con lo que señala sobre su jubilación

Y mientras repasaban las idas y venidas de su carrera en televisión que él mismo desgrana en su última publicación, Pedro Piqueras se preparó para recibir mensajes de distintos compañeros de profesión y algún que otro antiguo rival. Fue entonces cuando Matías Prats sorprendió al antiguo presentador de 'Informativos Telecinco'. "¡Sí que estás en plena forma! Esta es la pregunta, Perico: ¿no me habías dicho tú que no te ibas a retirar hasta que no lo hiciera yo? ¿Por qué me has traicionado, canalla?", sentenció el comunicador.

"A pesar de todo te sigo queriendo. Un abrazo", concluyó el conductor de 'Antena 3 Noticias Fin de semana', reprendiendo al que fue su principal competencia durante muchos años por abandonar los informativos a principios de 2024. "Lo sé, qué bien estás, Matías. Pensaba irme después que tú, pero estás tardando tanto…", subrayó Piqueras lanzando un dardo al comunicador por su avanzada edad.

Cabe destacar que Matías Prats es seis años mayor que Pedro Piqueras y aún continúa al frente de los informativos de la cadena, sin intención de despedirse de la audiencia. Pero el mítico rostro de 'Antena 3 Noticias' no fue el único de la redacción de informativos en dirigirse al antiguo presentador de Mediaset durante su visita. Su buen amigo Vicente Vallés también quiso dedicarle una pregunta.

"Fue muy impactante, como periodista y como persona"

"Hola, Pedro, ¿Qué tal? Supongo que estás disfrutando de tener más tiempo libre del que tenías cuando estabas todos los días en el informativo", comenzó subrayando el periodista con sorna. "Quiero felicitarte por el contenido del libro, porque creo que puede ayudar a muchas personas que no se dedican a nuestra profesión a entender las circunstancias a las que nos enfrentamos cada día", señaló el comunicador antes de lanzar su pregunta.

Con un tono más sobrio y formal que Matías Prats, Vallés le invitó a reflexionar sobre uno de los momentos clave de su carrera ante las cámaras de televisión. "Quiero plantearte una pregunta. Después de una larga trayectoria, ¿cuál de los muchos sucesos informativos que has cubierto te ha impactado más, no ya como periodista, sino como persona?", preguntó el rostro de 'Antena 3 Noticias'.

"Como periodista te puedo decir que el 11M, porque fue muy impactante, como periodista y como persona", confesó inmediatamente Pedro Piqueras. "Pero personalmente el COVID, por todo lo que significó, y creo que los periodistas hicimos una gran labor en aquellos días. Además, nosotros introducimos en el final del informativo una entrevista con personas muy conocidas que nos contaban cómo estaban viviendo aquella época. Fue muy interesante", terminó explicando el invitado.