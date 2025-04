Patricia Montero se sale de su línea habitual y publica un rotundo mensaje contra Anita en 'Supervivientes'

Tras volver a ganar el collar de líder en 'Supervivientes 2025', Anita Williams tuvo muy clara su nominación directa: Álex Adrover, quien no había salido hasta ahora nominado. Según explicó la joven, el motivo es que no terminaban de conectar. Sin embargo, esta excusa no convenció nada al actor, que terminó estallando contra ella. Y ahora ha sido su mujer Patricia Montero la que se ha pronunciado.

"Estoy súper contento de que me nominara quien me nominó. Me nominó por tener modales y educación, ¡pues bienvenido sea! Cuesta mucho estar sin comer y estar aquí ya es duro, por lo que no es justo que tengamos al lado a una compañera faltando al respeto de esta manera", le dijo Álex Adrover a su compañero Álvaro Muñoz Escassi. El jinete se mostró "totalmente de acuerdo" con él.

Patricia Montero aplaude el discurso de Álex Adrover contra Anita en 'Supervivientes 2025'

Quien también ha salido en defensa de Álex Adrover ha sido su mujer y madre de sus dos hijas, la también actriz Patricia Montero. Esta ha compartido en sus historias de Instagram el vídeo del momento junto a varios emoticones de palmas, poniendo de manifiesto que aplaude su discurso. Pero, por si todavía no quedaba claro, escribía lo siguiente: "Se puede decir más alto pero no más claro. Orgullosa de ti, mi amor. Fuiste a este programa a sobrevivir de verdad, no a hacer teatro. Y eso no es gritar ni buscar cámaras; es pescar, colaborar, cuidar el fuego mientras otros duermen y abrazar a quien lo necesita".

"Eso es respeto, humildad y supervivencia nivel top", ha concluido Patricia Montero, la mayor seguidora de Álex Adover. De hecho, pide todos los días a sus miles de seguidores de Instagram que le voten en la app de Mitele para salvarle. El actor está nominado esta semana junto a Carmen Alcayde y Laura Cuevas tras la salvación de Montoya en la última gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Uno de los tres abandonará este jueves la aventura.