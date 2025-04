Manu Marlasca, colaborador de Ana Rosa, y el presidente de RTVE se enfrentan en público por 'Cine de Barrio'

'Cine de barrio', uno de los formatos más clásicos de TVE, ha anunciado una serie de cambios para adaptarse a los tiempos que corren sin prescindir de muchos de sus títulos. La corporación pública ha desvelado que a partir de ahora, "cuando el contenido lo precise", el espacio aclarará la época y el contexto en el que se rodó la cinta. Una medida que Manu Marlasca no ha tardado en condenar, acusando al ente de querer "idiotizar a la sociedad".

El contenedor cinematográfico de La 1 emite a menudo clásicos de otras épocas cuyos diálogos y escenarios pueden chocar de lleno con los valores de la sociedad actual. Es por eso que, después de recibir numerosas peticiones de los espectadores relacionadas con el contenido machista y sexista en alguna de las películas emitidas, la Defensora de la Audiencia de RTVE, Rosa María Molló, ha propuesto esta iniciativa.

Manu Marlasca acusa a RTVE de querer "idiotizar a la sociedad" y José Pablo López le para los pies

Antes de la emisión de ciertos contenidos, 'Cine de barrio' incorporará la siguiente nota: "Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época". Sin embargo, esta novedad no ha sido plato de buen gusto para Manu Marlasca, que ha cargado contra la corporación en sus redes sociales.

"El plan para idiotizar a la sociedad sigue adelante sin fisuras", ha lamentado el colaborador de 'El programa de AR' en su cuenta de X. Provocando así una reacción casi instantánea del presidente de RTVE, José Pablo López. "Querido Manuel, lo que tú llamas 'idiotizar' otros lo vemos como no banalizar la violencia física contra las mujeres, la homofobia o el perpetuamiento de roles machistas", comenzó sentenciando el periodista en su tuit de respuesta.

Querido Manuel, lo que tú llamas "idiotizar" otros lo vemos como no banalizar la violencia física contra las mujeres, la homofobia o el perpetuamiento de roles machistas.



Todo bajo una capa de humor paternalista inspirada en los valores del franquismo que llenan estas películas… https://t.co/30kd0UwtjC — José Pablo López (@Josepablo_ls) April 15, 2025

"Todo bajo una capa de humor paternalista inspirada en los valores del franquismo que llenan estas películas españolas de los años 60", añadió el presidente de la corporación, lanzando una clara advertencia a Manu Marlasca. "Queda mucho por hacer aunque tú lo veas todo conquistado", subrayó el malagueño. "Hace poco un alto cargo de RTVE me preguntó qué me parecía que ya no se pudieran hacer chistes de 'mariquitas'...", terminó desvelando José Pablo.

"Alabo tu optimismo antropológico pero..."

Sin embargo, el compañero de Ana Rosa Quintana no dudó en reafirmarse en su dura crítica y echar por tierra los argumentos del presidente de RTVE. "Creo que nuestra sociedad está suficientemente madura como para no necesitar que le expliquen cuándo se rodaron Cómo está el servicio o La ciudad no es para mí. Ni siquiera creo que haga falta decir que John Wayne es un racista en 'Centauros del desierto'", contestó Marlasca.

José Pablo: creo que nuestra sociedad está suficientemente madura como para no necesitar que le expliquen cuándo se rodaron “Cómo está el servicio” o “La ciudad no es para mí”. Ni siquiera creo que haga falta decir que John Wayne es un racista en “Centauros del desierto”. Saludos — Manuel Marlasca (@manumarlasca) April 15, 2025

"Manuel, alabo tu optimismo antropológico, pero no parece sustentado en ningún dato sino en premisas como 'ya somos todos muy maduros'. No dicen eso los datos", terminó sentenciando José Pablo López, acompañando su última réplica a Manu Marlasca con un titular que apoya su teoría: "Uno de cada cuatro hombres jóvenes considera que la violencia machista es un invento ideológico".