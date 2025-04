Laura Madrueño mete la pata hasta el fondo con Montoya tras su desafortunado comentario en 'Supervivivientes'

La mesa de los dilemas es un clásico de 'Supervivientes'. Durante la gala de 'Tierra de Nadie' de este martes 8 de abril, la organización del programa, con Laura Madrueño al frente, tentó a los concursantes con sus objetos más preciados a cambio de un buen plato de comida. Un dilema nada fácil teniendo en cuenta el hambre que están pasando.

Algunos de los concursantes tuvieron que elegir entre entregar su objeto o comerse un plato de comida para ellos solos. Este fue el caso de Montoya, quien tuvo entre sus manos un peluche que quiso llevarse a Honduras para, de esta forma, estar más cerca de su perrita, Ada, la cual no está pasando por un buen momento de salud, como así ha explicado él mismo.

"Se me quedó cieguita antes de venir", comentó hasta en cuatro ocasiones el sevillano, sin poder contener las lágrimas al acordarse de ella. Totalmente desconsolado, Montoya se dirigió a Laura Madrueño: "Siempre haces que me emocione, Laura. Es que se me quedó ciega, y le encantaba jugar y hacer de todo…".

El desafortunado comentario de Laura Madrueño a Montoya

Entre el público del plató riéndose y Laura diciendo que la perra ciega los estará viendo 🤐#TierraDeNadie5

pic.twitter.com/4IU4b30qTS — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) April 8, 2025

En ese momento, en un intento por consolarlo, la presentadora le hizo un comentario bastante desafortunado. "Bueno, pero está bien y en casa. Está ciega, pero nos estará viendo", le espetó Laura Madrueño. Una frase que, evidentemente, fue muy criticada por los espectadores del programa, ya que no tenía mucho sentido.

Finalmente, y pese a su impotencia por tener que decantarse entre el peluche o la comida, Montoya no pudo resistirse ante una gran pizza que pudo degustar él solo y sin ningún tiempo para comérsela. "Mi familia me estará viendo, yo la veo más representada en mi tatuaje y que me voy a comer la pizza", comentó el sevillano, que rechazó llevarse tres latas a la playa para poder comerse esta pizza. "Lo he consultado con mi equipo y me voy a comer la piza, sabía que esto podía pasar y ellos han empatizado para que coma", aseguró.

Antes de empezar a comer, y haciendo gala de su característico humor, el joven comentó lo bien que olía la pizza, dirigiéndose así a Laura Madrueño: "Y esta mujer también huele a gloria". Un comentario que provocó las carcajadas de Carlos Sobera, quien le dijo a su compañera: "Ten cuidado que te come, te pega un mordisquito rápido".