Jorge Javier tiene que paralizar 'Supervivientes' para tomar cartas en un asunto incompatible con el reality

El paso de los concursantes de 'Supervivientes 2025' por los Cayos Cochinos no está dejando a nadie indiferente. No obstante, la convivencia en los dos grupos da mucho de lo que hablar por lo diferente que es entre sí. Mientras que en Playa Furia reina la separación y rivalidad entre supervivientes, en Playa Calma el ambiente hace honor al nombre del grupo siendo mucho más calmado. Tanto es así que el reality no ha dudado en dar un aviso a los integrantes de este bando.

En concreto, Jorge Javier ha llamado la atención de los siete concursantes invitándoles a ver un vídeo de su concurso. A pesar de la música épica, el vídeo mostraba a todos los concursantes echándose la siesta. Una crítica en tono humorístico que no ha pasado inadvertida. El primero en hablar ha sido Álvaro Escassi: "No he oído nada. Aparte es que estoy sordo". El presentador también ha preguntado a Borja González quien ha tirado de ironía al aseverar: "Me he quedado anonadado".

"No habéis oído nada aparte de la música porque acabamos de ver un vídeo de vuestras larguísimas fiestas. Uy he dicho fiestas... siestas, perdón", ha comentado el presentador. "Unas larguísimas siestas que no tienen nada que ver con esto que quiero que escuchéis a continuación", ha proseguido diciendo el presentador para dar paso a un vídeo en el que, tal y como ha confesado Anita Williams, se ha dado a conocer la doble cara de Koldo Royo.

La organización toma cartas en el asunto tras la actitud de Playa Calma

A tenor del señalamiento de Anita Williams, Koldo Royo hablaría de asuntos sensibles al reality como planes sobre la comida y justo cuando se acerca la cámara cambia de tema para hablar de fútbol. "Estaba hablando y viene la cámara y se calla", ha denunciado la concursante quien, además, cuestiona la actitud de otros compañeros como Álex Adrover. "Es decir que cuando está la cámara os echáis la siesta y cuando las cámaras no están cerca habláis y tratáis los temas propios de la convivencia y de la supervivencia que es de lo que trata entre otras cosas esta experiencia", ha añadido el presentador.

Lejos de quedarse ahí, Jorge Javier ha proseguido diciendo: "Estáis en 'Supervivientes', un programa de aventuras, pero también de convivencia cuyos asuntos no deben ser tratados fuera de las cámaras por respeto a los espectadores que os siguen, apoyan y a los que estáis intentando falsear la realidad de esta aventura".

En la misma línea, el presentador titular ha defendido: "Hay una cosa que la quería comentar que es cuando dicen que cuando se trata de hacer vídeos, aquí no estamos pidiendo que os peléis porque sí. No, es un concurso de supervivencia, pero también de convivencia. Es un juego y queremos ver cómo jugáis y lo que no puede ser es que estéis hurtando al espectador información de vuestros movimientos porque entonces esto no tiene ningún sentido. Lo que hacéis es vamos a jugar a hacernos el tapado e intentar ser quienes no somos para que vaya corriendo el contador, pero los verdaderos supervivientes y los que pasan a la historia son los que arriesgan, juegan, se mojan y hacen cómplice al espectador".