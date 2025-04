Frank Blanco señala a los culpables en Telecinco de la caída de Carmen Alcayde en 'Supervivientes'

En los últimos días hemos visto como los presentadores de 'Supervivientes 2025' no han dudado en recriminar a algunos concursantes su actitud pasiva en el concurso. Pero a la vez la audiencia está expulsando a los concursantes que más juego dan y salvando a los que no. Y el mayor ejemplo es la expulsión de Carmen Alcayde en la gala del pasado jueves. Algo que ha llevado a que Frank Blanco se haya plantado contra sus compañeros.

Y es que si hay algo que ha sido la tónica habitual estas semanas es la crítica que se ha hecho de Carmen Alcayde en la mayoría de programas de Telecinco. Así, en 'Tardear' prácticamente todos los colaboradores cuestionaban a la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate'. Hace unos días de hecho el hermano de Carmen se enfrentaba con la madre de Pelayo Díaz quejándose de que ella tenía mucho más foco y tiempo para defender a su hijo.

Pero si ha habido alguien que ha dado la cara siempre por Carmen Alcayde ha sido Frank Blanco. Por eso, el pasado viernes, el presentador de 'Tardear' no dudaba en señalar a sus compañeros de ser los culpables de que la audiencia haya expulsado a uno de los pesos pesados de las tramas del reality.

"Yo a Carmen le he dado mucha cera, pero no entiendo que haya sido expulsada con la cantidad de muebles que hay. No lo entiendo.", empezaba comentando Leticia Requejo. Y eso era lo que provocaba que Frank Blanco no se reprimiera y señalara a todo 'Tardear'. "¿No lo entiendes? Eso es culpa de vosotros", le replicaba el presentador.

Frank Blanco carga contra 'Tardear' por la expulsión de Carmen Alcayde

"¿Estás echando tierra sobre este programa y sobre tus compañeros?", le preguntaba entonces Verónica Dulanto a su compañero tratando de crear más lío. "Ha faltado mucha gente defendiendo a Carmen, que bien que os ha gustado echarle cera y ahora es 'ay que la han echado'", incidía Frank.

Tras ello, Mónica Hoyos se defendía asegurando que "yo soy pro reality, pero las cosas tienen que ser y sentirse de verdad". "Se le ha dado mucha caña y sin ella no habría habido ni la mitad de contenido", defendía por su parte Vier, el amigo y defensor de Montoya. "Muy bien dicho", apostillaba Frank Blanco.