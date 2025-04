'Supervivientes 2025' sufre la mayor pérdida hasta la fecha con la polémica expulsión de Carmen Alcayde

'Supervivientes' ha puesto fin tras una semana activo a uno de los televotos más decisivos de la edición. Justo cuando se cumplen 50 días desde el estreno de la edición, el reality ha dado a conocer la decisión de la audiencia en una batalla a tres que se debatía entre Koldo Royo, Anita Williams y Carmen Alcayde. Finalmente, ésta última concursante ha sido la expulsada a tenor de los votos registrados en la app de Mitele.

Cabe recordar que hace una semana los concursantes expuestos en la palestra fueron cuatro: Montoya, Anita Williams, Carmen Alcayde y Koldo Royo. Sin embargo, los cuatro no han llegado a la gala semanal como nominados puesto que el público ha vuelto a respaldar a Montoya al salvarle y erigirle como uno de los favoritos de la edición.

Tras esta salvación, el reality de supervivencia ha reactivado el televoto. Lo ha vuelto a pausar para comunicar una nueva salvación y, a posteriori, la expulsión semanal. Antes de pausar el televoto, Jorge Javier ha dado a conocer el estado de los porcentajes: mientras que el más apoyado o apoyada ha reunido un 42% del apoyo, el segundo salvado le seguía de cerca con un elevado 37% de los votos. No obstante, el expulsado semanal ha reunido un insuficiente 21% de los votos.

Carmen Alcayde sigue los pasos de Laura Cuevas como expulsado de 'Supervivientes'

Con los concursantes ya reunidos en La Palapa, el presentador ha procedido a comunicar la salvación de Anita Williams. Esto ha reducido la expulsión a un intenso duelo entre Carmen Alcayde y Koldo Royo que se ha saldado con Carmen Alcayde fuera del reality con un 49% de los votos frente al 51% de la salvada. Un porcentaje muy ajustado y una expulsión que se ha decidido in extremis debido a la avalancha de votos registrados. "Hasta el momento ha sido la votación mas ajustada", ha asegurado el presentador.

Poco después, Jorge Javier ha tomado la palabra para anunciar el nombre del salvado. "Los espectadores de 'Supervivientes' con sus cientos de miles de votos en la app de Mitele han decidido que el concursante salvado sea... Koldo". Las reacciones a la marcha de Carmen Alcayde no se han hecho esperar. "Yo me voy con la. cabeza alta por haber dado mi opinión en todo momento. Que Montoya y Anita y algunos compañeros de concurso a mucha honra, que tiene un corazón enorme, que me he reído... Si se han ganado una batalla, que les aproveche, pero que ojalá ganen la guerra Anita y Montoya. Lo he dado todo y deseando ver a mi chico y a mi familia. En fin, lo que viene también es bonito", han sido sus últimas palabras.

El futuro de Carmen Alcayde en 'Supervivientes'

Tras su expulsión frente a Koldo Royo, el reality ha enviado a Carmen Alcayde a zona parásita. Cabe recordar que en esa localización ha estado viviendo Laura Cuevas, la anterior expulsada. Allí convivirán las dos hasta el próximo domingo. Será entonces cuando se abra un televoto exprés durante la gala comandada por Sandra Barneda para salvar a una de las dos. Precisamente la que mayor apoyo reciba por parte de los espectadores se reunirá de nuevo con sus compañeros al sumarse de nuevo a la convivencia. Por el contrario, la menos votada será expulsada de manera definitiva y partirá rumbo a España.