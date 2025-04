Evacuación de urgencia de Koldo Royo en 'Supervivientes 2025' y la causa pone en peligro su futuro

'Supervivientes 2025' ha anunciado la evacuación de Koldo Royo con motivo de su crítico estado de salud. El concursante, sobre el que hay que destacar que es el más mayor del casting con 67 años de edad, sufrió un importante bajón el domingo en 'Conexión Honduras' que ya hizo saltar las alarmas.

Siempre ha demostrado una fortaleza encomiable en el día a día y en las pruebas, pero en esa ocasión llegó a pedir su salida del concurso en una semana en la que se encuentra nuevamente nominado, aquejado por su vulnerable salud. Y parece que esos problemas se han recrudecido tal y como ha avanzado Mediaset.

El grupo informa de "una situación límite" con Koldo Royo que ha obligado a su evacuación de urgencia de las playas para ser atendido debidamente por el servicio médico. "He tenido unos mareos, tengo mucho cansancio y no respiro. Me cuesta", alerta a uno de los médicos de 'Supervivientes'. Tras medirle la tensión y saturación, el especialista le pide recoger sus cosas y marchar. La última imagen del avance es la del chef montado en la barca y siendo trasladado a un centro sanitario.

Última hora | Koldo Royo tiene que ser evacuado de urgencia y su continuidad en 'Supervivientes' peligra https://t.co/MkZbasxkZh — Supervivientes (@Supervivientes) April 29, 2025

'Supervivientes: Tierra de Nadie', con Carlos Sobera a los mandos, centrará su atención en informar de la evolución de Koldo, de la última hora de su delicado estado y de si puede continuar en la aventura o no. Los médicos, como siempre, tendrán la última palabra y resolverán ese interrogante.

Además, es noche de salvación y uno de los integrantes de la nueva lista de nominados -Joshua, Koldo Royo, Makoke y Manuel-, producto del giro inédito en la ronda de nominaciones que produjo Poseidón, será liberado de la expulsión del jueves.

Por otro lado, se producirá la visita sorpresa de Gal Marom, pareja de Pelayo, y se analizará el transcurso de las primeras 48 horas de convivencia tras la formación de los nuevos equipos y la reincorporación a la aventura como concursante de pleno derecho de Carmen Alcayde.

En otro orden de cosas, los supervivientes disputarán el juego de pre-líder, titulado Desafiando a Hades, que pondrá a prueba su capacidad de resistencia manteniéndose sobre una cruz de madera y metal con diferentes peldaños construida sobre el agua; y un juego de recompensa, El reto de Hydros, que premiará el mejor y más eficiente trabajo en equipo.

Por último, algunos de los concursantes se enfrentarán a un divertido test de cultura general que concederá chocolate por cada acierto y guindillas picantes por cada fallo.