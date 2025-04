El surrealista momento en el que una soltera tira del peluquín a su cita y cuyo final es indescriptible

Ya son nueve años los que 'First Dates' lleva en televisión y todavía nos sigue dando momentazos tan surrealistas como el ocurrido en el programa de este martes 29 de abril. Entre las parejas protagonistas se encontraba la de Juan y Paqui. Él es un recepcionista jubilado de Cartagena (Murcia) que acudió a 'First Dates' para encontrar a la mujer de su vida.

Nada más entrar en el restaurante de Cuatro, Juan confesó al equipo del programa que tiene "una prótesis capilar indetectable". "Es pelo natural que va adherido a tu cuero cabelludo. Cada mes te lo quitan para ver si ha salido alguna alergia en el cuero cabelludo. Lavan el pelo y te lo vuelven a colocar", explicó el murciano.

Pese a utilizar una prótesis capilar, el soltero criticó a aquellos que utilizan peluquín: "Yo no lo utilizaría un peluquín clásico, no me lo pondría jamás porque es un poco patético". El equipo de 'First Dates' le organizó una cita con Paqui, una sanitaria también murciana, en este caso con problemas de audición. Pese a ser de la misma localidad, los solteros no sintieron ninguna conexión nada más verse.

A Juan, Paqui no le gustó físicamente: "Yo me veo físicamente mejor que ella, quizás sea por el pelo este que llevo". Además, se quejó de tener que alzar la voz para que ella pudiese oírle. Lo que el soltero no se esperaba, ya que según él su prótesis era "indetectable", es que Paqui lo iba a descubrir en seguida. "No quiero ofender a nadie porque yo no soy ninguna miss, pero tengo la sensación de que lleva un peluquín. Si uno es calvo, es calvo y, si tiene pelo, tiene pelo", aseguró la murciana ante las cámaras de 'First Dates'.

Cuando llegó la decisión final de 'First Dates', Paqui fue incapaz de quedarse callada y le preguntó directamente a Juan: "¿Es tu pelo?". Él no supo muy bien cómo reaccionar, por lo que ella insistió: "Es que para la edad que tienes te veo mucho pelo". "Es algo natural y artificial", respondió finalmente el jubilado, negando que llevase un peluquín o un injerto capilar.

Además, Juan explicó que su prótesis va fija al cuero cabelludo: "Me pudo duchar y quitarme el casco de la moto sin problema". Como ella estaba dudosa, él le hizo una proposición: "Si quieres puedes darme un tirón y verás que no me lo puedes quitar". Dicho y hecho, Paqui intentó tirarle del pelo, pero no consiguió quitarle la prótesis. Tras este surrealista momento, ninguno de los dos quiso darle al otro una segunda oportunidad, ya que no habían tenido conexión.