El incómodo momento de Colate Vallejo-Nágera y Patricia Pérez en pleno 'De viernes' tras su ruptura

'De Viernes' vivió este 11 de abril un momento inesperado, el reencuentro entre Colate Vallejo-Nágera y Patricia Pérez. El empresario regresó al programa nocturno de Telecinco para abordar los problemas legales que mantiene con su exmujer y madre de su hijo, Paulina Rubio. Sin embargo, muchos se fijaron en su interacción con otra de sus exparejas, Patricia Pérez, colaboradora del espacio.

Y es que, la vez anterior que Colate visitó el programa, ella todavía no formaba parte del equipo. Así recordó en aquel momento el hermano de Samantha Vallejo-Nágera su relación con la periodista: "Hice que se cambiase de cadena, que le diesen un programa nuevo. Creo que ella no fue muy agradecida conmigo a pesar de lo mucho que le ayude. También acabó un poco mal".

Por eso, en un momento dado de la entrevista, Bea Archidona le dio la oportunidad a Colate de enviar un mensaje a Patricia para, de esta forma, retractarse de lo que dijo. "Vamos a acabar la entrevista como la has empezado, que has saludado a todos, caras conocidas y queridas. Patricia, no sé si quieres decir algo a Colate", comentó la presentadora de '¡De viernes!'.

El tenso reencuentro entra Colate y Patricia

La colaboradora se limitó a responder con un escueto "Hola, ¿qué tal?". Mientras que el invitado, por su parte, se mostró más conciliador: "Me alegro de verte, hace muchos años. Estoy muy contento y orgulloso de cómo has llevado la vida y las cosas que te han pasado y de verdad te lo digo con cariño y admiración, así que me alegro mucho".

Patricia Pérez, visiblemente nerviosa, pero con una media sonrisa, le agradeció sus palabras: "Muchas gracias. Yo… nada, no yo ya te conocí mayor, con una vida hecha, y la seguí, o sea, que muchas gracias". Aunque ambos fueron cordiales, la tensión era más que palpable en el plató del programa conducido por Santi Acosta y Bea Archidona.