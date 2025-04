El hostil reencuentro de Jorge Javier con Ana Obregón tras sus críticas: "Hago lo que me da la gana"

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los más críticos con Ana Obregón tras su decisión de ser madre-abuela mediante gestación subrogada. La nieta de la actriz nació en 2023 gracias al material genético que dejó congelado su hijo Aless Lequio, fallecido en cáncer en mayo de 2020.

Uno de los primeros en criticar la decisión de la bióloga fue Jorge Javier en el 'Deluxe', donde el presentador definió el nacimiento de la pequeña como algo "terrorífico": "Es una película de terror. Si todo lo que está contando Ana Obregón lo trasladas a una película, la calificación es de thriller psicológico". Unas palabras que ha ratificado posteriormente.

A través de su blog de 'Lecturas', el catalán aseguró que, durante su visita a '¡De Viernes!', Ana había contado muchas mentiras. "Contó pasajes dramáticos de su vida, pero están tan manoseados, que en ningún momento consiguió transmitir emoción alguna", escribió el presentador de 'Supervivientes'. En este mismo sitio también criticó la portada de la actriz junto a la niña el pasado verano.

"Saca a la niña porque ella sola posando en bañador hace años que no vende. Nos encontramos, pues, ante un claro ejemplo de utilización de una menor con fines laborales", lamentó Jorge Javier. Tras todas estas críticas, este sábado 12 de abril, ambos se encontraron en el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir', donde Ana acudió a sorprender a una seguidora.

Ana Obregón hace frente a las críticas de Jorge Javier

En contra de lo que muchos podían imaginar, la cordialidad estuvo presente en todo momento. Hasta tal punto que la actriz incluso reconoció tener "muchas ganas de ver" al presentador por una entrevista que le hizo en el 'Deluxe' en 2017, antes de que a su hijo le diagnosticaran el cáncer que acabó con su vida. Así lo recordó ella misma: "En 2017, todavía nada había pasado. A partir del 2018, fue un año tremendo en mi vida y fui otra. Soy otra, pero sigo con el sentido del humor".

Además, confesó que el nacimiento de su nieta le había hecho "revivir", dejando claro que los suyos siempre la habían apoyado: "En este país, criticar es lo fácil". Dándose por aludido, Jorge Javier reconoció, entre risas, que "yo soy el primero que te ha criticado". Aunque ella intentó no darle demasiada importancia, insistió en defender su postura: "Yo fui dueña de mi dolor y también de mi revivir. Hago con mi revivir lo que me da la gana", sentenció Ana Obregón. Ante esta defensa, el comunicador optó por no echar más leña al fugo y no la rebatió.

Ana Obregón recuerda su relación con Miguel Bosé

En otro momento dado, aprovechando la presencia de la bióloga, Jorge Javier quiso preguntarle por su historial de novios, centrándose especialmente en el primero de ellos. "Fue Miguel Bosé. Tenía 15, 16 o 17 años. Fue el primero en todo", reconoció la invitada. "Ahora no lo reconocerías", le soltó el presentador, lanzando un dardo al cantante por sus continuas "boberías".

Ante esto, Ana Obregón se puso seria y no quiso cuestionar a su expareja, simplemente le deseó lo mejor. "Yo lo que le deseo, como a todas mis exparejas, es que le vaya muy bien y que sea muy feliz", aseguró la intérprete, sin querer entrar en polémicas. Y es que, sin ir más lejos, el pasado jueves durante su entrevista en 'El Hormiguero', Miguel Bosé denunció que "Europa ha caído en el wokismo más absoluto". Y criticó la falta de libertad de expresión que, en su opinión, hay en el continente.