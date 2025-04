Belén Rodríguez y todo 'Tardear' claman contra el marido de Laura Cuevas por lo visto en 'Supervivientes'

Pese a que 'Tardear' ha dedicado buena parte de su programa este lunes a la muerte del Papa Francisco con Verónica Dulanto como presentadora en solitario ante la ausencia de Frank Blanco; el programa también ha abordado la última hora de 'Supervivientes' con la visita del marido de Laura Cuevas que se ha enfrentado a Belén Rodríguez y el resto de colaboradores.

Así, Carlos Calderón, el marido de Laura Cuevas visitaba el plató de 'Tardear' tras volver de Honduras y enfrentarse con su mujer en el puente de la concordia y acusarle de haberle mentido y engañado. Una visita que ha dejado a la concursante de 'Supervivientes 2025' completamente hundida.

"Estoy intentándolo llevar de la mejor manera posible pero es imposible", reconocía Carlos cuando Verónica Dulanto le preguntaba cómo estaba. "Pero si todo lo has provocado tú", le espetaba Belén Rodríguez. "Has dejado a tu mujer que está concursando para llevar dinero a tu casa y mantenerte...", seguía diciendo la colaboradora.

"¿A mi casa? Eso lo veremos", le replicaba el marido de Laura Cuevas. "No, si el que quiere romper eres tú porque ella cree que vais a seguir. Pero cuando uno está concursando no se puede ser tan cruel y decir cosas tan burdas y tan bestias", recalcaba Belén Rodríguez. "Te doy la razón", le contestaba Carlos.

Belén Rodríguez y Leticia Requejo claman contra Carlos Calderón

Tras ello, Carlos dejaba claro que le pedirá perdón a Laura Cuevas cuando vuelva de 'Supervivientes' por su actitud cuando fue a Honduras. No obstante, sigue muy cabreado y dolido con ella. "El mismo perdón que me pidió ella cuando me engañó se lo devolveré", aseveraba.

"¿Pero los papeles del divorcio como van?", le cuestionaba Leticia Requejo. "¿Qué papeles?", le repreguntaba él. "Los que le ibas a presentar a Laura en la isla", le aclaraba la colaboradora. "Eso fue una frase hecha", defendía Carlos. "No, fue el pasaporte para que fueras a Supervivientes", le recriminaba Requejo. "No, yo soy el marido y tendré que ir como familiar y ningún familiar cobra por ir a Honduras", le contestaba el marido de Laura Cuevas,

"Pero aquí y a los programas no vas gratis. Y eso se lo debes a Laura Cuevas así que no le machaques la vida", le replicaba Belén Rodríguez. "Pues que ella no hable en público y no le diga nada a Terelu", le contestaba Carlos. "Pero si el tema lo has sacado tú no ella, no seas cínico e hipócrita", le soltaba la colaboradora. "Oye por Dios que ha sido Laura la que le ha puesto ahí y en los platós para humillarle", trataba de defender Marta López antes de cuestionar a Carlos que haya hundido el concurso de su mujer.

Después, Carlos seguía enfrentándose con Belén Rodríguez y Leticia Requejo cuando le criticaban que esté criticando a su mujer cuando el primero que le ha sido infiel es él. "Ella negó que no nos vimos y cuando nos mensajeamos fue en agosto que no estábamos juntos. Ya estoy cansado de que se me machaque. Yo en agosto no estaba con Laura porque me engañó", se defendía. "Y cuando ella te engañó tampoco estabais juntos", le recordaban según el testimonio de Laura.

"Estoy cansado ya joder. Yo tengo pruebas y cuando quieras os las enseño en privado", seguía diciendo Carlos. Pero lejos de quedarse ahí, Leticia Requejo volvía a sacar el tema del posible montaje de Laura Cuevas y su marido. "¿Te crees que yo soy un actor? Pues me voy a ir a Hollywood entonces", trataba de defenderse él antes de dejar claro que para él su matrimonio está completamente roto.