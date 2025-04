Beatriz de Vicente hace este vaticinio sobre lo que pasará con 'Cine de Barrio' tras la última decisión de TVE

Este martes 15 de abril, Beatriz de Vicente ha hecho en 'Más Vale Tarde' una reflexión tras las últimas declaraciones de Chris Columbus, director de la película 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York'. El filme protagonizado por Macaulay Culkin se estrenó en 1992 y en él hacía un cameo Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos.

Según han comentado en el programa de La Sexta, Columbus estaría "arrepentido" y habría dicho que "esa escena le trajo mala suerte". Hasta tal punto que se habría planteado la opción de "eliminarla de la película". Los colaboradores del espacio presentado por Iñaki López y Cristina Pardo han bromeado al respecto de esta decisión.

Y es que, tal y como han recordado, si en su momento el director accedió a este cameo fue por "la condición que impuso Trump para que se pudiera rodar en el edificio, que entonces era un negocio de su propiedad". En la escena de la película, el joven Kevin se movía por el lujoso hotel Plaza, en el corazón de Manhattan, cuando se encuentra cara a cara con el empresario.

Beatriz de Vicente ironiza sobre las declaraciones de Columbus

Tras los comentarios irónicos de Cristina Pardo, Benjamín Prado y María Claver, la abogada Beatriz de Vicente tomaba la palabra para hacer una reflexión al respecto. Una predicción sobre lo que podría ocurrir con 'Cine de Barrio' que ha desatado las carcajadas en el plató: "A este paso, van a acabar poniendo dos rombos a 'Cine de Barrio' para avisar por el contenido machista".

En una entrevista concedida al periódico 'San Francisco Chronicle', Chris Columbus ha reconocido que le encantaría recortar esa parte de la película. No obstante, cree que si eliminara esa escena, sería deportado de Estados Unidos: "Si lo corto, probablemente me expulsen del país. Se me considerará prácticamente incapaz de vivir en Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así".

'Cine de barrio' indicará a partir de ahora el contenido machista y sexista en sus películas

En el caso de 'Cine de barrio', RTVE ha anunciado una serie de cambios en el contenedor de cine clásico para adaptarse a los tiempos que corren sin prescindir de muchos de sus títulos. La corporación pública ha desvelado que a partir de ahora, "cuando el contenido lo precise", el espacio aclarará la época y el contexto en el que se rodó la cinta.

El espacio emite a menudo clásicos de otras épocas cuyos diálogos y escenarios pueden chocar de lleno con los valores de la sociedad actual. Es por eso que, después de recibir numerosas peticiones de los espectadores relacionadas con el contenido machista y sexista en alguna de las películas emitidas, la Defensora de la Audiencia de RTVE, Rosa María Molló, ha propuesto esta iniciativa.

Antes de la emisión de ciertos contenidos, 'Cine de barrio' incorporará la siguiente nota: "Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época".