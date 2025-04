Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 14 al 17 de abril: Luis, entre la vida y la muerte

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegaban la semana pasada.

Esta semana, 'Sueños de libertad' solo ofrecerá cuatro episodios pues el viernes dejará su hueco al 'Multicine' al ser festivo nacional por ser Viernes Santo. Eso sí, el jueves no faltará a su cita con la audiencia como si harán 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' en TVE.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Digna compartía su temor por la situación de Julia con Andrés ahora que su tutela depende de María pues aunque confía en su sobrino tiene miedo de cómo puede actuar su mujer con la pequeña.

Pelayo estaba completamente derrumbado por tener que haber roto con Darío y Marta trataba de apoyarle. Paralelamente, Darío visitaba a Fina para despedirse de ella y aprovechaba para advertirle de que la ambición de Marta puede poner en peligro su relación.

En el dispensario, el doctor Herrera se recuperaba tras la sobredosis que sufrió y le decía a Luz que se están equivocando con él. Sin embargo, Luz le confrontaba y le dejaba claro que con su adicción no puede seguir ejerciendo su profesión por el bien de sus pacientes. Y al enterarse de que Fermín Herrera no puede ser quien le opere, la desesperación de Luis no para de crecer.

Begoña recibía la llamada del colegio de Julia y aunque sabe que podría traerle problemas decidía acudir allí sin decirle nada a María. Cuando María lo descubría no dudaba en enfrentarse a Begoña dejándole claro que ella ya no es nadie para tomar decisiones sobre Julia y que sobra en la casa de los De La Reina.

Raúl compartía con Manuela su desilusión por el plantón que le dio Claudia. Y ella no dudaba en pedirle explicaciones sobre sus verdaderas intenciones con su sobrina. Finalmente, María le dejaba claro a Digna que cuenta con ella para cuidar de Julia pues la niña necesita a su abuela y le proponía una alianza contra los de La Reina.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 14 al jueves 17 de abril:

Capítulo 287 de 'Sueños de libertad' – Lunes 14 de abril

Tras el enfrentamiento de Begoña y María, Andrés decide intervenir y abronca a su mujer dejándola claro que no va a tolerar que intente alejar a Julia de su madre aunque María no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Por su parte, Begoña empieza a asimilar su nuevo rol y prepara toda la documentación de la niña para entregársela a María.

Por otro lado, Marta se preocupa por el estado de Pelayo tras su ruptura con Darío y le acusa de rellenar su agenda de eventos para no pensar en su amado. La De La Reina trata de hacerle ver a su marido que es posible compatibilizar amor y trabajo. Tras ello, Pelayo le pide a Marta que le acompañe a su reunión con Miguel Ángel Vaca lo que provoca que Marta cancele los planes que tenía con Fina, quien termina enfadándose al ver que su amada ha puesto por delante a su marido.

Don Pedro les anuncia a Tasio y Joaquín que ha conseguido recuperar parte del dinero tras vender las tierras del balneario y que ha solicitado un crédito para poner en marcha el proyecto de los americanos. Y Carpena no duda en pedirle a Tasio que informe de todo a su familia. Y después, Tasio se reúne con Marta y Damián para contarles los planes del nuevo director. Por su parte, don Pedro le propone a Digna tener una cita en su nueva casa de Toledo y pasar la noche juntos.

Claudia se reúne con Raúl para pedirle perdón por haberle dado plantón y ambos acuerdan ser amigos. Paralelamente, en la cantina, Gaspar le confiesa todos sus sentimientos a Manuela y le pide tener algo más que una amistad. Pero la tía de Claudia responde con evasivas por miedo a abrir su corazón.

El doctor Herrera se reúne con Luz y Luis para anunciarles que ha hablado con un compañero que es una eminencia en neurocirugía para que sea él quien opere a Luis. Asimismo, también le propone a Gema a otro doctor para que trate su cardiopatía. Después, en el dispensario, Begoña le propone que pase una temporada en la casa de los De La Reina para superar su adicción y evitar recaídas con el éter.

Capítulo 288 de 'Sueños de libertad' – Martes 15 de abril

Begoña consigue convencer al doctor Herrera para que acuda a la mansión para tratar de superar su adicción al éter. Tanto la enfermera como Damián se comprometen a ayudarle para que no vuelva a cometer una locura. Paralelamente, Irene llega a la nueva casa de su hermano en Toledo y descubre que Digna ha pasado la noche allí y la hermana de Carpena se plantea si su presencia puede ser un obstáculo para que su hermano inicie una nueva vida. Y finalmente, Don Pedro opta por pedirle matrimonio a Digna.

En la fábrica, el proyecto de expansión de las Perfumerías De La Reina a la base de Rota genera nuevas tensiones familiares. Mientras Tasio trata de saber los motivos de sus hermanos para rechazarlo y ver si se une a ellos o no, Irene se reúne con María para hablarle de todo pues su papel será clave en la junta de accionistas.

Tras descubrir a Irene con María, Damián trata de volver a ganarse la confianza de su nuera y se ofrece a ayudarla a decidir su voto. Sin embargo, María sabe que todo es una estrategia y opta por hablar con Andrés para decidir qué tiene que votar. Por otro lado, María trata de manipular a Julia para ponerla en contra tanto de Andrés como de Begoña.

Manuela y Claudia tienen una conversación en la que la tía trata de convencer a su sobrina de que le de una nueva oportunidad al amor con Raúl. Y Claudia aprovecha para que su tía se aplique sus propios consejos y finalmente la cocinera opta por darle una oportunidad a Gaspar e iniciar una relación.

Damián se presenta en la casa de los Merino para pedirle a Luz que se haga cargo del dispensario y Luis trata de que acepte la propuesta. Justo entonces, la situación del Merino se complica y se desploma y tiene que ser operado de urgencia. Pese a todo, el doctor Herrera acepta dirigir la operación aunque para ello vuelve a recurrir al éter.

Capítulo 289 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 16 de abril

La operación de urgencia de Luis tiene a todos los Merino completamente en vilo. Por si fuera poco, la cirugía se complica y el doctor Herrera se ve obligado a alargarla con todos los riesgos que eso supone. Mientras, Damián descubre que Luis sufre una anosmia debido a un golpe que sufrió en el dispensario.

Paralelamente, Damián y don Pedro compiten por ser el mayor apoyo de Digna en estos difíciles momentos. Y tras descubrir que es Carpena quien ha ganado la batalla opta por regresar a casa y contarle a Andrés y Marta lo sucedido con Luis. La noticia deja a Begoña muy preocupada y más al saber que es Fermín Herrera el que se está encargando de la operación.

Por su parte, la manipulación de María empieza a ser efectiva y Julia se muestra distante con Begoña tras descubrir que ella y su tío siguen juntos. Pero Begoña trata de explicarle lo sucedido para evitar que siga molestándose. Tras ello, la enfermera no duda en encararse con María y esta se derrumba y se apoya en Raúl. ¿Está empezando a surgir algo entre ambos?

En la cantina, don Agustín se encara con Carmen asegurando que la iniciativa de la venta a domicilio por parte de las chicas va en contra de la moral cristiana pero Carmen no duda en rebatirlo. Después es Marta quien trata de calmar las aguas y trata de lograr que el párroco acepte que las dependientas hagan las ventas a domicilio.

Por otro lado, Tasio y Carmen descubren que Gaspar y Manuela han iniciado una relación. Finalmente, la operación de Luis termina favorablemente aunque ahora la vida del perfumista está en juego y las próximas horas serán decisivas para saber si sobrevivirá o no.

Capítulo 290 de 'Sueños de libertad' – Jueves 17 de abril

Los Merino siguen en vilo tras la operación de Luis. Por si fuera poco, Luz empieza a sospechar que a Gema le sucede algo pues ha estado muy alterada por la operación de su cuñado y opta por preguntarle a Joaquín pero él echa balones fuera y le dice que todo es debido a su nerviosismo.

Damián cita a sus hijos en la fábrica para ponerles sobre aviso del verdadero peligro que representa el poder de don Pedro. El patriarca tiene miedo de que la empresa familiar se vaya al traste y termine en otras manos y asegura que está dispuesto a cualquier cosa para arrebatarle el poder a Carpena.

Después, Andrés y Marta acuden al hospital para interesarse por el estado de Luis y terminan discutiendo con Joaquín por no haberles contado nada de lo que le sucedió a su primo. Es entonces cuando ambos descubren que el golpe de Luis fue por culpa de Jesús.

En la mansión, la guerra entre Begoña y María por la tutela de Julia sigue abierta y ambas tratan de ganarse el cariño de la niña. Paralelamente, María empieza a sentir que Raúl se muestra muy interesado en ella y parece que a ella no le desagrada su presencia.

Mientras, Marta empieza a replantearse cambiar su testamento para incluir a Fina y así se lo hace saber a Pelayo y este traiciona su confianza contándoselo a Damián. Por otro lado, Manuela opta por no contarle a Claudia su relación con Gaspar aunque finalmente es el dueño de la cantina el que le revela a la joven su incipiente relación.

Finalmente, don Pedro trata de convencer a Digna para que reconsidere la propuesta de matrimonio que le hizo. Y en el hospital, todo se complica cuando Luis sufre una grave crisis que hace que el doctor Herrera decida volver a operarle.