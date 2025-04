Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad' del viernes 11 de abril: La alianza para acabar con Begoña

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegaban la semana pasada.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Damián no dudaba en hablar con Pelayo para preguntarle por qué tipo de relación tiene con Darío y le advertía para que sea mucho más discreto temiendo que un nuevo escándalo ponga en jaque a la familia. Tras el órdago de su suegro, Pelayo se sentía contra la espada y la pared y decidía romper definitivamente con Darío.

María acudía a la tienda para alardear ante las chicas de que es la nueva tutora legal y la albacea de las acciones de Julia. Tras conocer la noticia, Digna se quedaba muy preocupada por la situación en la que se encuentra su nieta y cómo puede afectarle todo esto. Pero don Pedro trataba de tranquilizarla pues sabe que puede controlarla.

Por su parte, Damián hacía llamar a Tasio para contarle todo en torno al testamento de Jesús para tratar de tender puentes con su hijo y ganarse su confianza de cara a las juntas de la empresa. Pero Tasio está muy molesto con él por haber obrado a sus espaldas para mediar con Carmen y está harto de sus desprecios.

Claudia se preparaba para su cita con Raúl pero el recuerdo de Mateo hacía que sus ganas por ver al nuevo chófer se evaporen. Pero Fina trataba de convencerla para que acuda al encuentro. Por otro lado, el doctor Herrera les entregaba a Gema y Joaquín los resultados. La dependienta padece una cardiopatía que aunque no es grave hace que no pueda quedarse embarazada.

Luis está completamente preocupado por la operación a la que debe someterse para tratar de recuperar el olfato. La fecha se acerca y tiene miedo de lo que le puede ocurrir y no sobrevivir. Mientras, Begoña hacía saber a Luz que quizás Fermín no es el médico que debe operar a Luis pues piensa que tiene una adicción al éter. Y finalmente ambas descubrían que el doctor había sufrido una sobredosis y estaba al borde de la muerte.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 286 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 11 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 286 de 'Sueños de libertad'

Pelayo en el capítulo 286 de 'Sueños de libertad'

Digna comparte su temor por la situación de Julia con Andrés ahora que su tutela depende de María pues aunque confía en su sobrino tiene miedo de cómo puede actuar su mujer con la pequeña.

Pelayo está completamente derrumbado por tener que haber roto con Darío y Marta trata de apoyarle. Paralelamente, Darío visita a Fina para despedirse de ella y aprovecha para advertirle de que la ambición de Marta puede poner en peligro su relación.

En el dispensario, el doctor Herrera se recupera tras la sobredosis que sufrió y le dice a Luz que se están equivocando con él. Sin embargo, Luz le confronta y le deja claro que con su adicción no puede seguir ejerciendo su profesión por el bien de sus pacientes. Y al enterarse de que Fermín Herrera no puede ser quien le opere, la desesperación de Luis no para de crecer.

Begoña recibe la llamada del colegio de Julia y aunque sabe que podría traerle problemas decide acudir allí sin decirle nada a María. Cuando María lo descubre no duda en enfrentarse a Begoña dejándole claro que ella ya no es nadie para tomar decisiones sobre Julia y que sobra en la casa de los De La Reina.

Raúl comparte con Manuela su desilusión por el plantón que le dio Claudia. Y ella no duda en pedirle explicaciones sobre sus verdaderas intenciones con su sobrina. Finalmente, María le deja claro a Digna que cuenta con ella para cuidar de Julia pues la niña necesita a su abuela y le propone una alianza contra los de La Reina.