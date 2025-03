Xavi Lock, Curro en 'La Promesa', da pistas en exclusiva de los grandes giros que se avecinan con Jana

En los últimos episodios de 'La Promesa', la serie de Televisión Española ambientada en un palacete cordobés a principios del siglo XX, el personaje de Curro, interpretado por Xavi Lock, ha estado en el centro de intrigas y revelaciones familiares que han sacudido los cimientos de la familia Luján.

Recientemente, Curro descubrió que su tía Cruz y su tío Lorenzo habían pactado un matrimonio para él, decisión que lo tomó por sorpresa y generó tensiones en la familia. Decidido a tomar las riendas de su destino, Curro manifestó su intención de resolver personalmente esta situación, rechazando los planes impuestos por sus tíos.

Además, las relaciones de Curro con otros personajes se han visto afectadas. Su enfrentamiento con José Juan escaló hasta llegar a las manos, siendo necesaria la intervención de Manuel para evitar consecuencias mayores. Estos conflictos reflejan la creciente tensión en 'La Promesa', donde las lealtades y secretos familiares mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. Especialmente en los últimos capítulos al detonar la mayor bomba y confesar a Alonso que es su padre.

De todo ello y las nuevas tramas que sacudirán la serie en los próximos capítulos hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Xavi Lock, el actor que interpreta a Curro en la serie que produce Bambú Producciones ('Valle Salvaje', 'Velvet', 'La Favorita'...).

'La Promesa' afronta una nueva etapa, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?

XAVI - A ver, yo, por ejemplo, cuando le ha confesado Pía a Rómulo que ha sido la asesina de mi abuelo, yo he dicho: "¡Oh!" Pero bueno. Sí, eso es lo que más me ha sorprendido.

¿Qué va a pasar a partir de ahora con Curro cuando se entere de eso?

XAVI - A Curro le vienen muchas cosas. Le viene un tsunami, nunca mejor dicho, y tiene que afrontarlo de la mejor manera posible. Creo que ese va a ser el menor de los problemas.

¿Cómo crees que Curro puede afrontar una noticia así, tal y como están las cosas ahora?

XAVI - Justo esta noticia sería una cosa difícil de encajar, evidentemente, pero también teniendo en cuenta que Jana ya hace un montón, le abrió los ojos de quién era su abuelo, de lo que había hecho, de quién es Dieguito, entonces sería un enfado, pero entendiendo lo que le había pasado y por qué lo hizo.

El descubrimiento de la habitación secreta, ¿cómo ha sido esto para Curro?

XAVI - Ha sido duro. Aparte de que la habitación estaba genial ambientada por arte, yo creo que al final fue una sorpresa para Curro encontrar todo eso. Emocionante porque él también de repente conoce un poco su infancia, sus primeros momentos. Pero bueno, es un tema difícil de afrontar. A Curro le vienen muchos problemas y tiene que aprender a afrontarlos. Yo creo que con la ayuda de Jana y con Manuel va a salir adelante.

Cruz está siempre metiendo el hocico en la relación entre Jana y Curro. ¿Curro cómo lo lleva?

XAVI - Curro lo lleva mal, pero Curro lo lleva mal porque igual que Jana ya están hartos, quieren saber la verdad y por suerte, bueno, yo creo que por fortuna también para nosotros, ahora Cruz se encuentra en un momento que está contra la pared. Está en un momento duro. Y yo creo que eso, Jana y Curro, lo van a aprovechar.

Parece que se va a vender todo de palacio. Los cuadros... Los criados se quedan sin sueldo.... ¿Qué actitud va a tener Curro ante esta crisis de palacio?

XAVI - Claro, es que justo esta crisis a Curro le viene también muy mal porque es otro problema que se le añade. Yo creo que a todo el mundo de La Promesa le va a suponer un problema, pero como siempre, La Promesa tiene que salir adelante y no sé cómo, pero va a salir adelante, y yo creo que lo va a afrontar de la mejor manera posible, intentando solucionarlo, intentando ayudar a su padre y a su familia.

¿Cuál dirías que es para Curro el mayor peligro?

XAVI -¿Ahora mismo? Yo creo que lo que más le importa a Curro realmente es Jana. Ha encontrado en ella un apoyo incondicional, he encontrado en la familia que nunca tuvo, y yo creo que Jana también le ha enseñado a querer, a ser una persona justa. Le ha hecho cambiar. Entonces, perder a Jana o realmente que le pase algo a ella sería un palo muy duro.

La búsqueda de respuestas con Ramona... ¿Esto cómo lo va a afrontar?

XAVI - Xavi lo ha afrontado muy bien. Era muy gracioso porque Inma es increíble y bueno yo creo que la conclusión a la que llega Curro es que necesitan ayuda y la única persona que les puede ayudar es Ramona. Entonces intentan como buscarle respuestas donde sea. Ramona, en este caso, parece ser que las tiene.

Otra noticia que se ve en el avance es cuando el Marqués lee en el periódico la existencia de "Un hijo bastardo". Ojo con esto. Esto va a ser una bomba. Hemos visto, además, alguna pequeña reacción de algunos personajes. La de Curro, ¿cómo va a ser?

XAVI - Bueno, Curro realmente yo creo tiene una reacción bastante... va a ser mala, porque él lo que no quiere es que sea un escándalo, añadir problemas y menos a su padre, porque es lo que quiere, que esté bien, que esté tranquilo. Pero habrá que ver cómo pasa, qué es lo que ocurre con ese periódico. Pero sí, ha aparecido un bastardo en Luján.

¿Un deseo para Curro? Que a ti te gustaría que pasara.

XAVI - Que sea feliz. Que le están pasando muchas cosas, pero que sea feliz, que encuentre el amor también. Y eso serían mis dos deseos, sí.

¿Cuál sería el amor perfecto para Curro? ¿Qué tipo de persona tú crees?

XAVI - Después de haber pasado ese amor con Martina, que ha sido una locura de intensidad, de amores... Yo creo que lo que quiere es estabilidad. Todo el mundo quiere estabilidad. Quiere que sea una cosa real, mutua, y yo creo que eso es lo que va a buscar en Ángela.

Cada personaje parece que tiene como una pequeña venganza todavía por cumplir, para que quede satisfecho de algo que le ha pasado. ¿Cuál es la venganza que crees que tiene Curro que finiquitar en esta nueva etapa que empieza de 'La Promesa'?

XAVI - Yo creo que Curro tiene que vengarse de todo lo que le han ocultado, de toda la mentira que ha vivido. Al final él ha vivido una mentira, no ha podido disfrutar de su familia, ha tenido un padre que le ha maltratado, una madre que está paralítica. Yo creo que de todo eso tiene que buscar la manera de encontrar la verdad y las respuestas. Se tiene que vengar de la gente que lo haya hecho y ocultado.

Siempre hay esa relación padre e hijo, que es como un tira y afloja, un poco amor-odio. No sé si algún día puede pasar esa venganza de Curro hacia su padre. O, como es su padre, su sangre, no se toca.

XAVI - A ver, yo, como Xavi, pido que ojalá que nunca llegue ese momento, porque a Guille lo amo, porque trabajar con él es increíble, pero yo creo que realmente va a haber un momento donde Curro se tiene que plantar y decirle: "A mí no me vuelves a tocar, yo ya no paso", y que sea un enfrentamiento de hombre a hombre. Que ya no sea un niño con el padre. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Veremos si pasa o no.