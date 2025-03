Susanna Griso sentencia lo que la mayoría cree sobre Ana Obregón tras lo visto en su última imagen

Ana Obregón ha vuelto a protagonizar una nueva portada junto a su nieta con doble celebración: el segundo cumpleaños de Anita y su 70 cumpleaños. 'Espejo Público' se hacía eco este mismo miércoles de su entrevista para ¡Hola! y algunos de los titulares causaban revuelo entre los colaboradores. Incluso llegando a escandalizar a la propia Susanna Griso, que confesó no dar crédito sobre algunas declaraciones de la televisiva.

Pronto se cumplirán dos años desde la polémica portada que mostraba a Ana Obregón saliendo en silla de ruedas del hospital junto a Anita, la única hija del fallecido Alejandro Lequio. "Trataré de hacerla con toda naturalidad; le contaré que, aunque no sea su mamá, ella puede llamarme como quiera, mamá o abuela, porque lo más importante de todo es el amor que le doy", asegura la biólogo para ¡Hola! sobre cómo le explicará la situación a la pequeña una vez sea más mayor.

Susanna Griso critica la nueva portada de Ana Obregón con su nieta: "Surrealista"

"Sé que en algún momento le voy a tener que explicar todo. Curiosamente, la historia se repite, porque a mi madre le pasó igual. Su madre falleció durante el parto y la crió su abuela", ha confesado además la ex de Alessandro Lequio. "Me sorprendió cuando ella se lo decía a la niña, que podía llamarla hija o nieta", advirtió rápidamente Susanna Griso tras repasar los titulares, tildando la situación familiar de "surrealista" ante sus compañeros, que se mostraron más críticos.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Mientras que Pilar Vidal aseguró que "no somos nadie para juzgar" sobre el núcleo familiar de la televisiva, Rubén Amón se mostró más contundente. "Lo de Ana Obregón es un caso enfermizo... Lo dicen los psicólogos y los psiquiatras", sentenció el periodista, asegurando que se trata de una estampa "contra natura". "La forma de reponerte no puede consistir en esa relación enfermiza que has engendrado con este fenómeno y como lo rentabilizas después", insistió el tertuliano.

"Habría que hablar con un psiquiatra. No hace falta ser muy listo para saber que no supera el duelo y utiliza a su hija para superarlo", aseguró también Beatriz Miranda mientras Susanna Griso centraba el debate en esta última cuestión, que fue muy distinta durante la crianza de su único hijo, al que intentó proteger de los medios a toda costa en lugar de exponerlo. "No sé si los hijos se utilizan para algo. Intentan normalizar algo que no es normal. No puedo decir lo que pienso porque me pueden demandar", añadió Miranda.

Alonso Caparrós: "Ana Obregón tiene un problema"

"Nuestros hijos son nuestros pero no son de nuestra propiedad. No los podemos alquilar, no los podemos comprar", añadió entonces Gema López, asegurando que la actriz "proyecta sobre su nieta el sufrimiento y los males que ella padece". Sin embargo, Alonso Caparrós fue el más duro con la última exclusiva de la presentadora. "Está claro que Ana Obregón tiene un problema con la superación del duelo y está exponiendo a una menor", sentenció el colaborador.

Pero el tertuliano de Susanna Griso no se quedó ahí. "Para mí, hasta donde están llegando las cosas alguien se tiene que hacer responsable de esto, a mi me da pena", insistió Caparrós mientras la conductora de 'Espejo Público' le preguntaba si en este caso debería intervenir la Fiscalía de Menores. "Pues a lo mejor. ¿A ti no te parece exagerado?", sentenció el rostro de 'Más Espejo'.

"A mí me parece exagerado. Soy sumamente combativa con exponer a los niños. Es algo que no he hecho en la vida y jamás haré", aseguró Griso a modo de crítica contra las constantes portadas que Ana Obregón protagoniza junto a su nieta. "En este caso es instrumental, porque te sirve para superar un duelo que tú no superas... Me impresiona las cosas que le atribuye a su hija de dos años", subrayó la presentadora.

"¿Quién protege a esa niña de las excentricidades de su madre?"

Gema López insistió también en que la hija del fallecido Alejandro Lequio está siendo todo un instrumento para la colaboradora habitual de 'Y ahora Sonsoles'. "Para salvar tu duelo, tu alma, tu dolor. Me parece una losa sobre una menor que no tiene por qué cargar", sentenció la colaboradora del matinal. "¿Quién protege a esa niña de las excentricidades de su madre?", preguntó entonces Beatriz Miranda.

"Yo he sido muy crítica cuando tomó su decisión. Ahora conozco un poquito más a Ana porque coincido con ella en un programa de la casa, así que más o menos la puedo entender. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a una persona que ha sentido lo peor que se puede sentir en la vida", esgrimió Pilar Vidal contestando al contundente tono de Susanna Griso y compañía en un intento de romper una lanza a favor de la actriz.

"Sois crueles, yo entiendo a Pilar. Para mí, quien tiene un problema grave de salud mental es Ana Obregón, y lo digo desde la compasión, no desde el ataque", terminó añadiendo Alonso Caparrós, generando una inmediata reacción en su compañera. "No puedes decir eso. No es la primera madre que tiene un duelo eterno", sentenció Pilar Vidal poco antes de que diesen por terminado el debate sobre la portada.