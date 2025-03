Nacho Olaizola ('Valle Salvaje') desvela en exclusiva el futuro de Julio y Adriana en su temporada 2

En los reciente episodios de 'Valle Salvaje', la trama ha alcanzado un punto álgido con el personaje de Julio, interpretado por Nacho Olaizola, en el centro de las tensiones familiares. Tras descubrir la traición de su esposa Adriana (Rocío Suárez de Puga) y su hermano Rafael (Marco Pernas), quienes mantenían una relación secreta, Julio se enfrenta a una dolorosa realidad que amenaza con desmoronar los cimientos de su vida personal y familiar.

La revelación de esta infidelidad ha llevado a Julio a tomar decisiones drásticas. En un intento por recuperar el control y sanar las heridas, se ha distanciado de ambos, buscando refugio en su trabajo y en la gestión de la finca familiar. Sin embargo, el peso de la traición y la soledad parecen empujarlo hacia una espiral de autodestrucción, evidenciando la fragilidad emocional del personaje.

Mientras tanto, Adriana y Rafael, consumidos por la culpa y el remordimiento, intentan encontrar una forma de redimirse. La tensión entre los tres personajes ha generado un ambiente cargado de incertidumbre y expectativas, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos. La magistral interpretación de Nacho Olaizola ha sido clave para transmitir la complejidad de estas emociones, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la serie de TVE.

Con grandes giros argumentales en sus tramas y la llegada de cinco nuevos personajes tras el estreno este miércoles de su segunda temporada, 'Valle Salvaje' continúa explorando las profundidades de las relaciones humanas, mostrando cómo el amor, la traición y el perdón pueden entrelazarse de maneras inesperadas. De todo ello hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Nacho Olaizola, el actor que da vida a Julio. ¿Qué pasará con Julio a partir de ahora?

'Valle Salvaje' arranca una nueva etapa también, ¿cómo estáis viviendo este nuevo horario?

NACHO – Muy bien, de momento el público en general lo está aceptando muy bien y estamos muy contentos. La trama ahora traerá muchas cosas nuevas que ya también están gustando al público, así que muy bien.

Hemos visto el beso… todos estos acontecimientos que están ocurriendo, ¿cómo le afectan a Julio?

NACHO – Justo Julio ha descubierto el pastel, los ha visto besándose, entonces ahora se vienen momentos de mucho movimiento.

Adriana y Julio en 'Valle Salvaje'

¿Va a cambiar mucho Julio a partir de ahora?

NACHO – Sí que va a tener momentos que van a sorprender al público, sobre todo ahora con esto que acaba de ver. Va a haber una reacción de Julio que el público no creo que se espere. Entonces sí que va a mostrar alguna faceta que no se ha visto o se ha visto pero con pequeños atisbos.

Si Adriana descubre al final que los papeles están falsificados el matrimonio se puede anular…

NACHO – ¿El matrimonio se puede anular? Bueno… lo que sí que sabe Adriana es que puede ser falsa la firma del contrato de matrimonio, pero luego a la hora de casarnos ambos firmamos un papel, y eso lo ha firmado ella y eso sí que no es falso. Entonces como tal…

Puede que sea ya Julio su marido de por vida…

NACHO – Puede ser. Ahí lo dejo porque quiero que el público haga sus teorías de lo que puede pasar.

Lo que tenemos claro es que Julio va a cambiar tras descubrirse el pastel.

NACHO – Un poquito sí.

¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas el personaje?

NACHO – Bien, con mucho sufrimiento, pero a mí me divierte mucho porque es un personaje que me parece que tiene muchas facetas. Hasta ahora se han visto unas más que otras, pero me permite como actor jugar mucho, entonces yo encantado.