Luis Pliego se atreve a desmentir a Frank Blanco e impugna lo que ha hecho 'Tardear'

Este miércoles, Yvonne Reyes es protagonista de una de las portadas de las revistas que más están dando que hablar. La presentadora se ha abierto en canal en una entrevista en Lecturas confesando la depresión que sufre y los graves problemas económicos que acarrea. Algo sobre lo que han hablado en 'Tardear' con el director de dicha publicación, Luis Pliego.

Y es que tras anunciar en primicia parte de las declaraciones de Yvonne Reyes el martes, este miércoles 'Tardear' ha podido tener en exclusiva a la reacción de Pepe Navarro a la entrevista de la que fue su ex y madre de su hijo Alejandro tal y como decidió la justicia después de que él se negara a hacer las pruebas de paternidad.

"Pepe Navarro apunta a que mientras Yvonne Reyes siga mintiendo según dice él no conseguirá estabilidad", advertía Frank Blanco antes de dar paso a un vídeo que recogía las declaraciones del que fuera presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' o 'GH 3'. "Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental", asegura el presentador según ha recogido 'Tardear'.

Con respecto a la paternidad del hijo de Yvonne Reyes, Pepe Navarro insiste en negarlo. "Desde hace 10 años le he ofrecido hacer las pruebas pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubieran salido positivo hubiese accedido. Pero como salió negativo pues se inventa razones peregrinas. Desde hace diez años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento", sentencia.

Tras el vídeo, Luis Pliego, director de Lecturas y habitual colaborador de 'Tardear' contradecía unas palabras de Frank Blanco asegurando que le llamaba la atención que Yvonne Reyes dijera que no quiere trabajar tras decir que está en la ruina. "Perdona que te corrija Frank ehh pero yo no sé donde ha dicho que no quiera trabajar, en la entrevista de Lecturas por lo menos no lo ha dicho, lo que dice es que está en tratamiento psiquiátrico y que ahora mismo no se ve capaz de ponerse delante de una cámara y de llevar una vida de una persona sana", aclaraba de primeras el colaborador.

Luis Pliego cuestiona a 'Tardear' por hablar con Pepe Navarro

Pero lejos de quedarse ahí, Luis Pliego no tenía reparos en impugnar lo que había hecho 'Tardear' al hablar en exclusiva con Pepe Navarro sobre la entrevista de Yvonne. "Volviendo al vídeo. ¿Quién le ha preguntado a Pepe Navarro que hable de la entrevista si no se le menciona?", soltaba el director de la revista Lecturas.

"Pues nosotros y tú si trabajaras aquí habrías hecho lo mismo", le espetaba Frank Blanco a su compañero dando la cara por el programa. "Si me parece fenomenal que lo hagáis pero es que Yvonne Reyes no habla de Pepe Navarro entonces qué tiene que opinar Pepe Navarro de esta entrevista y encima juzgar si está bien o mal de salud", contestaba Luis Pliego.

Tras ello, Verónica Dulanto se hacía eco de algunas de las palabras que había pronunciado Pepe Navarro a Leticia Requejo sobre las pruebas de paternidad. "Si es que fue Yvonne la primera que le dijo que se hiciera las pruebas. La justicia ya ha hablado, es hijo de Pepe Navarro y ya está", sentenciaba Pliego. "Esto es un bucle", comentaba Frank Blanco. "El que no sale del bucle es él", replicaba el periodista.

"Y sobre la situación que está atravesando Yvonne dices que qué le importa a Pepe, bueno pues le preguntamos y se pronuncia", volvía a defender Verónica Dulanto. "Dice que es normal que con la mentira es imposible vivir en paz", recordaba la presentadora. "Ahora es psicólogo Pepe", soltaba con ironía Luis Pliego.