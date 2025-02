Frank Blanco y todo 'Tardear' enmudecen por lo ocurrido en directo: "Es lo último que esperábamos"

Este martes, un suceso casi paranormal ha interrumpido el directo de 'Tardear' cuando Luis Pliego, uno de sus colaboradores, recibía un mensaje desde el teléfono de María Teresa Campos. Algo que le dejaba paralizado tanto a él como a Frank Blanco y el resto de los presentes.

"Os tengo que cortar porque está pasando una cosa muy extraña en plató que tiene que ver con Luis Pliego y un mensaje que ha recibido en su móvil", aseveraba Frank Blanco paralizando el debate de 'Tardear' sobre la herencia de Paquirri.

Por su parte, Luis Pliego se mostraba inquieto y nervioso por lo que le había pasado. "Estoy muy afectado por lo que está pasando. Estoy recibiendo unos mensajes de una persona que está fallecida, unos mensajes de María Teresa Campos", explicaba el director de Lecturas.

Tras ello, se veía en pantalla los dos mensajes que había recibido el colaborador de 'Tardear' del número de teléfono de María Teresa Campos. "Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor" y "Un beso desde el infinito" eran las dos notas que había recibido Pliego.

Era entonces cuando Frank Blanco comentaba que esto podría ser normal si el teléfono siguiera dado de alta y alguien tuviera ese número actualmente. Sin embargo, tal y como aclaraba Luis Pliego tras haber hablado con Carmen Borrego el número estaba dado de baja. De ese modo, todo apunta a que alguien ha hackeado el teléfono desde algún ordenador.

Frank Blanco y Luis Pliego, en shock en 'Tardear'

Después, Luis Pliego llamaba en directo a Carmen Borrego, que se mostraba también completamente descolocada. "Se me ha puesto la piel de gallina, pero tengo claro que el móvil de mi madre está dado de baja y esto lo está haciendo alguien desde un ordenador o con algún método, pero cuando me ha llamado Luis me he puesto a temblar", reconocía. Además según ella por ahora el único que ha recibido mensajes ha sido el periodista.

"¿Carmen tú eres de las que cree en cosas paranormales porque la frase de un beso desde el infinito está claro que no tiene ninguna gracia?", le cuestionaba Verónica Dulanto. "Ninguna gracia", sentenciaba ella. "Esa frase entiendo que no tiene significado para vosotros y que tu madre nunca la usaba", exponía Frank Blanco. "Jamás he oído decir a mi madre un beso desde el infinito", aclaraba la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Asimismo, Carmen Borrego explicaba que ella dio de baja el teléfono de su madre un mes después de su muerte y que incluso había intentado acceder a las fotos que tenía su madre y le habían dicho que tendría que haber hecho una copia de seguridad y que al estar dado de baja ya no podía.

Finalmente, Frank Blanco dejaba claro que "esto es lo último que podríamos pensar contar esta tarde". Una frase que dejaba claro que todos estaban completamente en shock en 'Tardear'.