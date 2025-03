Joaquín Prat usa este calificativo para describir a Montoya en 'Supervivientes' y muchos lo piensan

Joaquín Prat ha centrado buena parte del club social de 'Vamos a ver' en abordar el explosivo reencuentro de Montoya con Anita y Manuel en 'Supervivientes 2025'. El sevillano tuvo un acalorado enfrentamiento con el tentador que le arrebató a su chica. También hubo un cruce de reproches subidos de tono con su exnovia.

Y tras repasar algunos de los momento más destacados de ese mega encontronazo, el presentador ha dado su clara y rotunda opinión. "Se entiende todo. Hay mucho histrionismo pero se entiende todo. Una mujer que se siente culpable por haber dañado al hombre al que amaba y un hombre profundamente herido", ha comentado.

"Ahora bien, ha nacido un showman eh, un auténtico showman", ha añadido Joaquín Prat, ensalzando con esa palabra el papel de Montoya como participante de realities. Y es que el de Utrera es responsable en gran parte de los grandes números de audiencia que ha cosechado Telecinco con 'La isla de las tentaciones' y ahora con 'Supervivientes'. El fenómeno en el que se ha convertido ha sido un filón para Mediaset indisputable.

Por otro lado, aunque ha valorado el gran espectáculo que ofrece Montoya televisivamente hablando, el conductor de 'Vamos a ver' también ha lamentado lo desafortunados que estuvieron tanto él como Manuel en la bronca cuando Jorge Javier Vázquez les llamaba al orden y hacían caso omiso.

"Jamás había visto una discusión en Supervivientes en la que no le hicieran ni puñetero caso al presentador, que no es otro que Jorge. Yo pensaba que a lo mejor no le estaban escuchando o que a lo mejor es que fallaba el sonido, pero no. Yo esto no lo he visto jamás", ha afirmado Joaquín Prat.

Por último, antes de cambiar de asunto, el periodista ha compartido con la audiencia de Telecinco su momento favorito de la noche. "La llegada de Manuel, Anita que no le quiere saludar y Montoya hablando con Juan y Medio con un palo es uno de los momentos míticos de 'Supervivientes'. Lo que me pude reír", ha comentado Joaquín.