Joaquín Prat se enciende y dice 'hasta aquí' a Alessandro Lequio, y después se retira del programa

Alessandro Lequio se ha descontrolado por un momento en 'Vamos a ver' este lunes y Joaquín Prat ha tenido que pararle los pies en directo elevando la voz como pocas veces. Y todo, por la cuestionada participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'.

El programa de las mañanas de Telecinco ha repasado la monumental bronca entre Terelu y Pelayo Díaz vista en 'Conexión Honduras' y ha puesto el acento en el instante en el que la colaboradora se animó a hacer una de las exigentes pruebas de 'La Liga de los Dioses'.

Terelu Campos no estaba obligada a realizarla al no ser concursante de pleno derecho en 'Supervivientes', pero decidió intentarlo. No obstante, finalmente, no pudo soportar el esfuerzo y el intenso calor y se rindió a los pocos segundos. Incluso tuvo que ser atendida por los servicios médicos del programa.

"Lo ha intentado", ha valorado Joaquín Prat. "Pero es que no puede hacer un movimiento con los brazos normales", ha señalado Kike Calleja respecto a las limitaciones físicas que Terelu padece a consecuencia del cáncer. Algo que Alessandro Lequio ha cuestionado.

"¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no?", le ha confrontado el conde al periodista al ser un asunto que le toca de cerca por su hijo Aless. "¿Tú crees que yo tengo una idea de personas que han tenido cáncer?", ha insistido el colaborador muy exaltado.

"No vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos", ha intervenido rápidamente Joaquín Prat, temiendo que la cosa se fuera de las manos al ser un tema muy sensible. Pero Lequio ha continuado y el presentador se ha visto obligado a elevar el tono. "Que no vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos", ha clamado a gritos.

"Nadie pone en duda lo que tú has vivido, tampoco lo hacemos con Terelu", ha añadido Joaquín a continuación, censurando cualquier tipo de cuestionamiento sobre las secuelas que Terelu Campos pueda poseer a raíz del cáncer de mama que sufrió.

"Yo hablo de amigas que han tenido lo mismo que Terelu", se ha excusado Alessandro Lequio, que ha asegurado que esas amistades no aquejan las secuelas que dice tener la Campos. "¿Entonces está fingiendo?", le ha encarado Kike Calleja. "Lo que creo es que es un penco que no ha hecho un movimiento en su vida y eso es el motivo por el que no puede hacer un esfuerzo, no por el tema del cáncer. Que ya está bien la excusa del cáncer", ha estallado el tertuliano.

Joaquín Prat se marcha de 'Vamos a ver' sin previo aviso

La tensión ha sido máxima en 'Vamos a ver' y se ha tratado de minimizar cortando el debate al respecto y dando paso a otro vídeo sobre 'Supervivientes' en el que Terelu hacía confesiones sobre su vida sentimental en una conversación distendida con sus compañeros de playa.

Lo sorprendente es que, a la vuelta de esa pieza, Joaquín Prat no se encontraba en el plató. Había desaparecido del sofá sin previo aviso. Así, la última parte del club social ha sido presentada en solitario por Adriana Dorronsoro, copresentadora.