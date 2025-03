Gonzalo Miró representa a muchos con lo que sentencia sobre Ayuso y dice cuál es su 'única salida'

Estos días se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma y el confinamiento por el covid-19. Con motivo de esta triste efeméride, TVE emitía el pasado jueves el documental '7291' sobre las víctimas que hubo en las residencias de la Comunidad de Madrid. Algo que ha llevado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a atacar a TVE y asegurar que esa cifra es mentira. Sobre ello han hablado este domingo en 'La Roca' con un Gonzalo Miró contundente.

Así, el programa de Nuria Roca se hacía eco de cómo Isabel Díaz Ayuso echaba en cara a la oposición en Madrid que estén frivolizando con las víctimas y la polémica declaración por la que Reyes Maroto, la portavoz del PSOE en la Asamblea, ha tenido que disculparse tras hablar de 7.291 personas asesinadas.

Para analizar este asunto, Nuria Roca invitaba a su plató a Carlos Vila, abogado de Marea de Residencias, la plataforma que ha presentado unas 350 demandas contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tras escucharle a él, se iniciaba el debate en plató entre Juan del Val, Tania Sánchez, Gonzalo Miró y Ana Isabel Martín.

Durante el debate, Juan del Val no dudaba en decir que "durante la pandemia pasaron cosas terribles". "Supongo que en todas las comunidades se tomaron decisiones que no eran las más acertadas en un momento de crisis pero hay cosas que son innegables, los protocolos fueron en Madrid. Y me da igual si fueron 7291 o 4000 me da igual y me parece que es algo demasiado turbio, no sé si judicialmente llegará a buen puerto o no, pero es algo demasiado turbio como para exigir tanto a la presidenta como a su jefe de gabinete un mínimo de sensibilidad con los familiares de las víctimas y eso no siempre ha ocurrido", recalcaba el marido de Nuria Roca.

"Evidentemente se quiere utilizar políticamente, acabamos de escuchar decir a Reyes Maroto que ha dicho que ha habido 7291 asesinatos que es la barbaridad, cuando te pasas de frenada empiezas a perder la reacción. Lo que si es evidente es que en Madrid pasaron cosas que tienen una defensa imposible y por lo menos un poco de sensibilidad no estaría mal", terminaba apostillando el escritor antes de que fuera Gonzalo Miró el que tomara la palabra.

Gonzalo Miró, alto y claro contra Díaz Ayuso: "Es absolutamente lamentable"

Así, el colaborador de 'La Roca' volvía a deslenguarse contra Díaz Ayuso. "Judicialmente no se donde llegará esto porque cada caso entiendo que será muy distinto y el recorrido que tenga. Pero a mí me da la sensación de que políticamente en la Comunidad de Madrid están un poquito nerviosos", empezaba exponiendo.

"Lo que pasó en la gestión de las residencias en Madrid fue tan lamentable y tan injustificable que a la Comunidad de Madrid no le queda otra salida que contar mentiras una detrás de otra. Hay que recordar que al principio decían que no había protocolo, cosa que sí los había. También dijeron que era una gestión de Pablo Iglesias sin reconocer que era una gestión de la propia Comunidad de Madrid. Ahora quieren hacer piruetas para intentar rebajar el número de fallecidos. Es todo absolutamente lamentable", proseguía diciendo Gonzalo Miró.

"Y políticamente es absolutamente injustificable independientemente de que termine teniendo una factura penal o no. Pero lo que es de una hipocresía que no se puede soportar es escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha llenado la boca de decir 'que te vote Txapote', decir que hay alguien que utiliza las víctimas en beneficio político. ¿La de que te vote Txapote es la que va a dar ejemplo de como se puede hablar de las víctimas?", preguntaba Gonzalo.

A lo que Juan del Val le respondía que "hombre lo de que te vote Txapote es una frase lamentable". "Está muy mal decir que te vote Txapote pero también decir que hay 7.291 personas asesinadas", le replicaba el escritor. "Bueno pero Reyes Maroto ha rectificado y Ayuso acabará diciendo que le gusta la fruta", soltaba Tania Sánchez.

"No, si lo de Reyes Maroto es una meada fuera de tiesto sin duda. Ahora, hablar moralmente de las víctimas de la gestión hombre alguien que se pasa todo el día con ETA en la boca y hablando de que te vote Txapote haciendo referencia al presidente del Gobierno, pues hombre hay que tener un poco de vergüenza para soltarlo con tanta facilidad", sentenciaba Gonzalo Miró.