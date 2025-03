El creador de 'La Moderna' lamenta cómo ha sido la cancelación de la serie: "Estas despedidas no gustan"

Tras más de 360 capítulos y tres temporadas, 'La Moderna' se despide para siempre de la audiencia de TVE este viernes a las 17:10 horas en su nuevo horario tras 'Valle Salvaje'. Y ante este final, el director de la serie Humberto Miró ha concedido una entrevista en Formula TV en la que habla de la cancelación de la ficción.

Desde Boomerang TV, Humberto Miró, el creador de 'La Moderna' y su director y guionista deja claro que están muy contentos y orgullosos con el resultado de la serie basada en la novela de Luisa Carnes. "A lo mejor, por ser serie diaria, esperábamos más, pero ha sido todo muy exprés", reconoce. Y es que incluso para él los reconocimientos que han tenido han sido también muy rápidos como la nominación al Emmy Internacional, que finalmente se llevó 'La Promesa' o el premio de Fical en el Festival de Almería.

Sobre cómo vivieron el momento en el que conocieron que TVE había decidido cancelar 'La Moderna', Humberto Miró recalca que "fue un momento para el que la gente estaba preparada, conocíamos la posibilidad de que la serie finalizaba". "Podía haber un cambio de rumbo en el último momento debido a las audiencias, pero la gente estaba preparada, lo cual no quita que tenga un poco de sinsabor", prosigue diciendo.

No obstante, aunque desde el equipo de dirección y de guionistas de 'La Moderna' si podían esperarse este final, algunos actores no han dudado en quejarse de que no lo esperaban ante el éxito que estaba teniendo la tercera temporada. "Más de un compañero del elenco y más de un compañero de la parte artística y técnica tuvo ese sinsabor, pero eso no significa que no sea una reacción completamente humana y comprensible por todos estos factores que se están explicando aquí. Porque, obviamente, tiene que ver con una cuestión irracional y emotiva que da mucha pena, pero todos entendemos que esto es televisión. Hemos empezado muchas series y hemos acabado otras, pues empezaremos otras nuevas", comenta Miró.

Humberto Miró, orgulloso del final de 'La Moderna'

Al preguntarle por lo que dijo Sergio Calderón, el director de TVE sobre que 'La Moderna' dependía mucho de 'La Promesa', el director de la serie protagonizada por Miguel Hermoso y Lola Marceli responde que "puede ser que algo de razón lleve". "Después, más allá de todo eso, creo que los espectadores que siguen a 'La Moderna' tienen por sí mismos una entidad y una atención propia como para también ponerlo en valor", sentencia.

'La Moderna' se va a despedir de la audiencia en su mejor momento en audiencia y aunque la ficción podría haber seguido, su creador prefiere quedarse con lo bueno. "Creo que es mejor dejar las cosas en todo lo alto para que el recuerdo sea el mejor posible", destaca al respecto. Sobre el balance de la serie asegura que "ha sido un viaje donde todo ha pasado muy deprisa, pero más allá todas las cosas que nos han pasado, sinsabores, accidentes sufridos, pérdidas, despedidas, ha sido todo muy bonito".

Finalmente, sobre si están satisfechos con el final que se le ha podido dar a 'La Moderna' tras tres temporadas, Humberto Miró es claro. "Nos sentimos muy, muy orgullosos. Dentro de que estas despedidas no gustan a nadie, nos sentimos muy orgullosos", concluye.