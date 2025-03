El claro vaticinio de Juan del Val sobre lo que le va a pasar al PP tras lo sucedido con Carlos Mazón

Como cada domingo, 'La Roca' ha analizado toda la última hora política y social con sus colaboradores habituales como Juan del Val, Gonzalo Miró, Fernando Garea o Tania Sánchez, entre otros. Y uno de los temas a tratar ha sido el pacto que ha acordado Mazón con Vox para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Valenciana.

"Nos vamos a ir a Valencia porque en la semana en la que acaban las Fallas los fuegos se han multiplicado para Mazón, desde su paso sigiloso por el ayuntamiento, a la rápida reunión con las víctimas hasta su pacto con Vox para los presupuestos. Todos los movimientos han suscitado nuevas polémicas", avanzaba Nuria Roca.

Tras un vídeo analizando las últimas polémicas protagonizadas por Carlos Mazón esta semana por su reunión con cuatro familiares de las víctimas de la DANA y el acuerdo al que ha llegado con Vox para sacar adelante los Presupuestos asumiendo el discurso racista y negacionista de los de Abascal, Juan del Val era rotundo.

Juan del Val, claro y rotundo sobre la deriva del PP por Mazón

Y es que el marido de Nuria Roca no ha dudado en lanzar un claro vaticinio sobre lo que le va a pasar al PP con este acuerdo de Mazón con Vox. Lo hacía después de que Fernando Garea expusiera lo peligroso que era el hecho de que el PP asuma las tesis racistas de Vox que contravienen además los acuerdos del PP en Europa.

"Yo creo que Mazón, bueno personalmente a mí me ha dejado de interesar cualquier cosa que haga porque creo que donde hay que mirar es al PP, todos los desmanes de Mazón los conocemos. Pero este pacto de Mazón con Vox asumido por el PP me parece absolutamente preocupante", empezaba diciendo el escritor.

"Es más que el otro día salga Borja Semper a decir que ninguna de las barbaridades, a mi juicio que dijo Mazón el otro día a la hora de presentar este pacto, era contraria a laos principios del PP. Entonces me preocupo muchísimo. Evidentemente ya se cayó una primera vez en un error por parte del PP que yo creo que les costó en las primeras elecciones no gobernar y ahora insisten en el error de darle protagonismo a este señor y asumir las cosas que hace que me parece que les va a llevar a una deriva fatal", sentenciaba Juan del Val.