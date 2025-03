Comunicado de última hora de Leticia Sabater tras su incidente con la guardia civil

Leticia Sabater ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad este fin de semana. Y es que tal y como han informado este domingo en 'Socialité', la presentadora y cantante fue pillada por la guardia civil conduciendo sin puntos en el carnet.

Tal y como han contado en el programa de Telecinco, Leticia Sabater recibió el alto en un control rutinario de la guardia civil mientras iba de camino a una actuación en La Fueva (Huesca) con motivo del carnaval. Y los agentes no tuvieron más remedio que inmovilizarle el vehículo pues iba conduciendo sin carnet.

Al quedarse sin coche, Leticia Sabater tuvo que llamar a un taxi para poder seguir su traslado hacia la localidad oscense para poder llevar a cabo su actuación el sábado por la noche.

Con este pequeño incidente, la artista llegó una hora tarde. Pese a todo, Leticia Sabater pudo cumplir con sus compromisos profesionales donde hizo gala de su profesionalidad. "Muchas gracias a todos por el concierto tan espectacular que me habéis dado en vuestros carnavales de La Fueva. Inolvidable. Sois enormes", escribía la cantante en sus redes.

Leticia Sabater se pronuncia en un comunicado

Tras hacerse pública la noticia, Leticia Sabater ha querido enviar un comunicado en el que aclara lo sucedido. "Para evitar especulaciones y malos entendidos, os comunico que en ningún momento me han quitado el carnet de conducir, ayer en un control rutinario la guardia civil, me pidió la documentación del vehículo, y al revisarla me informó que no tenía puntos", empieza diciendo.

"Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo había notificado hasta la fecha, y me dijeron muy amablemente que a partir de ese momento habiéndomelo ya comunicado ellos, ya no podía conducir hasta hacer el curso y examen, por lo que he contratado un chófer privado y a final de este mes de marzo empiezo el curso de conducir con muchas ganas". Muchas gracias y un saludo a todos, con mucho cariño, Leticia Sabater", concluye.