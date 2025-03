Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del martes 25 de marzo: El engaño con Jesús y un chantaje

'Sueños de libertad' vivía esta semana el gran giro de guion que llevaba anunciando desde hace días con la trágica muerte de Jesús a manos de Digna tras un forcejeo entre ambos. La salida del personaje de Alain Hernández hará que todo cambie en la serie protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay.

Y es que además este jueves Antena 3 estrenaba la segunda temporada de la ficción. Unos nuevos capítulos que están marcados por la muerte de Jesús de La Reina y la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones.

En el capítulo de este lunes de 'Sueños de libertad', los De La Reina se enfrentaban al difícil momento de preparar el velatorio de Jesús. Todo con un Damián completamente hundido que es incapaz de superar la muerte de su hijo. En estos duros momentos, el patriarca volvía a contar con la colaboración de Manuela.

Por su lado, Digna no podía parar de darle vueltas a lo que le pasó con Jesús y pese a todo el dolor y la rabia que tenía hacia su sobrino optaba por acudir a su velatorio acordándose de su hermana Catalina. Al ver a su tía, Marta no dudaba en acercarse a ella mientras Pelayo optaba por hacer de marido ejemplar. Un gesto que llevaba a que Marta no soporte más la situación y se marchara con Fina.

Mientras en la mansión estallaba la tensión con un fuerte enfrentamiento entre Begoña y María con la enfermera destapando que su marido era un asesino. Algo que provocaba que Damián se encare también con Begoña. Por su parte, cuando don Pedro e Irene se presentaban en el velatorio, Damián les echaba de su casa. Quien también trataba de acercar posturas con Damián es Tasio aunque el patriarca no está muy por la labor.

Por su lado, Gema trataba de convencer a Joaquín de que acuda al velatorio de su primo y le pedía que tenga cuidado pues le pueden acusar de ser el asesino de Jesús después del enfrentamiento que ambos tuvieron. Por otro lado, Damián se abría en canal con Fermín y le confesaba que la muerte de Jesús le ha hecho acordarse de su hermano Bernardo, del que lleva 50 años distanciado y del que su familia desconoce su existencia.

Pero además el sargento Pontón aparece para pedirle a Damián que colabore en la investigación. Posteriormente, el sargento les comunicaba a Begoña y Andrés la hipótesis del posible suicidio de Jesús. Una noticia que dejaba a Damián completamente hundido y sumido por la culpa por cómo trató a su hijo en los últimos meses.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 273 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 25 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 273 de 'Sueños de libertad'

Tras el entierro de Jesús y después de conocer que la principal hipótesis de la guardia civil es que se suicidó, tanto Andrés como Marta y Begoña se muestran aturdidos pues a ninguno les pega que Jesús quisiera acabar así con su vida siendo alguien que siempre peleaba hasta el final.

Mientras, en casa de los Merino, Joaquín comparte con su madre y su hermano la decisión de renunciar al sueño del balneario. La actitud de Digna ante los últimos acontecimientos sorprende a sus hijos. Después, Joaquín opta por ofrecerle el proyecto a Pelayo para tratar de salvarlo aunque él no está por la labor de aceptarlo y Marta también lo celebra pese a seguir con el agua al cuello en la fábrica.

Después, Luis y Joaquín tienen un pequeño enfrentamiento debido a no ponerse de acuerdo en el nuevo perfume que están desarrollando ante los problemas de olfato de Luis. Y tras ello, Joaquín toma una decisión desesperada con la que su hermano no está nada de acuerdo. Ante el problema de los hermanos, Luz y Gema tratan de ayudar a recomponer lo sucedido entre ambos.

En la mansión, María pone en práctica su estrategia para prolongar su estancia en la casa al ver que Andrés quiere echarla de su casa definitivamente. Por su parte, en la cantina, Fermín e Irene Carpena tienen un encuentro en el que el doctor le pide perdón a la hermana de don Pedro por cómo la trató cuando fue a verle aquejada por unas jaquecas e Irene empieza a ver con otros ojos al médico.

Después, Marta se confiesa con Fina y se muestra culpable por haber tratado tan mal a Jesús en los últimos tiempos y quizás obligarle a tomar la decisión de suicidarse tras verse solo. Por su parte, don Pedro se cita con Górriz por haberle revelado detalles a Jesús antes de su muerte. Y le ofrece una gran cantidad de dinero para que se aleje de la fábrica y puedan relacionarle con lo sucedido con Jesús.

Por último, Damián y Begoña deciden acordar que lo mejor para Julia es decirle que su padre se disparó el arma por accidente cuando estaba limpiando la pistola.