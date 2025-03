Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del lunes 24 de marzo: El hallazgo tras la muerte de Jesús

'Sueños de libertad' vivía este miércoles el gran giro de guion que llevaba anunciando desde hace días con la trágica muerte de Jesús a manos de Digna tras un forcejeo entre ambos. La salida del personaje de Alain Hernández hará que todo cambie en la serie protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay.

Y es que además este jueves Antena 3 estrenaba la segunda temporada de la ficción. Unos nuevos capítulos que están marcados por la muerte de Jesús de La Reina y la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba.

En el capítulo de este viernes de 'Sueños de libertad, Begoña se desahogaba con Luz tras la muerte de Jesús. La incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro y el secreto de que mantuvo una discusión con Jesús la tienen en completa tensión.

Por su parte, Tasio trataba de acercar posturas con Damián pero su padre era incapaz de dar su brazo a torcer provocando que incluso le soltara un golpe bajo a su hijastro. Pero lo peor para el patriarca llegaba cuando el sargento Pontón le interrogaba. Ante su difícil situación, Manuela trataba de apoyar a su jefe.

Mientras Fina también intentaba dar su apoyo a Marta en estos duros momentos que atraviesa la familia. La cercanía de ambas provocaba que Manuela empiece a sospechar que entre ambas hay algo más que una simple amistad. Por si fuera poco, Pelayo sentía celos por la relación de Marta con Fina y su inseguridad le jugaba una mala pasada y decidía marcar territorio ante Fina.

Tras interrogar a Damián, el sargento Pontón también hacía lo propio con Begoña. Al ver que su amada estaba muy nerviosa, Andrés hacía lo posible para protegerla de la guardia civil pues sabía que todo puede volverse en su contra y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella no se vea implicada.

Finalmente, Luis con ayuda de Luz le revelaban a su hermano Joaquín su grave problema: ha perdido el olfato tras la pelea que tuvo con Jesús. Una mala noticia que recibía el Merino y que complicaba de nuevo el futuro de las Perfumerías De La Reina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 272 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 24 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 272 de 'Sueños de libertad'

Los De La Reina se enfrentan al difícil momento de preparar el velatorio de Jesús. Todo con un Damián completamente hundido que es incapaz de superar la muerte de su hijo. En estos duros momentos, el patriarca vuelve a contar con la colaboración de Manuela.

Por su lado, Digna no puede parar de darle vueltas a lo que le pasó con Jesús y pese a todo el dolor y la rabia que tenía hacia su sobrino opta por acudir a su velatorio acordándose de su hermana Catalina. Al ver a su tía, Marta no duda en acercarse a ella mientras Pelayo opta por hacer de marido ejemplar. Un gesto que lleva a que Marta no soporte más la situación y se marche con Fina.

Mientras en la mansión estalla la tensión con un fuerte enfrentamiento entre Begoña y María con la enfermera destapando que su marido era un asesino. Algo que provoca que Damián se encare también con Begoña. Por su parte, cuando don Pedro e Irene se presentan en el velatorio, Damián les echa de su casa. Quien también trata de acercar posturas con Damián es Tasio aunque el patriarca no está muy por la labor.

Por su lado, Gema trata de convencer a Joaquín de que acuda al velatorio de su primo y le pide que tenga cuidado pues le pueden acusar de ser el asesino de Jesús después del enfrentamiento que ambos tuvieron. Por otro lado, Damián se abre en canal con Fermín y le confiesa que la muerte de Jesús le ha hecho acordarse de su hermano Bernardo, del que lleva 50 años distanciado y del que su familia desconoce su existencia.

Pero además el sargento Pontón aparece para pedirle a Damián que colabore en la investigación. Posteriormente, el sargento les comunica a Begoña y Andrés la hipótesis del posible suicidio de Jesús. Una noticia que deja a Damián completamente hundido y sumido por la culpa por cómo trató a su hijo en los últimos meses.