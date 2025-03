Ana Obregón dice 'basta' ante Sonsoles Ónega y toma una decisión radical tras las últimas críticas

Dos años después de convertirse en el ataque de todas las críticas por la llegada de Ana Sandra, su hija-nieta, Ana Obregón ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas por la portada de la revista ¡Hola! en la que aparece junto a la pequeña.

Este jueves, Ana Obregón ha reaparecido en 'Y ahora Sonsoles' para contestar a todos los que han vuelto a señalarla y a criticarla. "Es un cumple bonito pero es agridulce. Yo desde que mi hijo se fue nunca había vuelto a celebrar mi cumpleaños, dos sobrinos míos se han casado y solo fui a la iglesia, no fui a la celebración. Cumplí los 70 el 18 de marzo y el 19 de marzo era el día del Padre y el 20 nació Anita. Yo tengo 70 años que han sido una vida que no me hubiera gustado y la vida es esto que de repente te da un mazazo y lo importante es encontrar una ilusión para seguir adelante", empezaba diciendo.

Tras ver todo el revuelo que ha causado su última portada, Ana Obregón era contundente. "Cada cosa que hago se convierte en revuelo. En este país hay una falta de empatía y de sensibilidad total", lamentaba. "Este era el último deseo de mi hijo, es un testamento que escribió antes de morir. Que levante la mano la madre que no hubiese cumplido el último deseo de su hijo", volvía a decir sobre su decisión de usar el semen de su hijo para traer al mundo a Ana Sandra.

Después, Ana Obregón no ha dudado en defenderse. "Yo no hago daño a nadie. Es mi nieta, la hija biológica de Álex y es mi hija adoptiva y hago con mi vida lo que me da la real gana. ¡Se acabó! ¡Y al que le pique, que se rasque!", soltaba la actriz y presentadora pidiendo a todos que se centren en su vida.

"He hecho una exclusiva, pero nadie habla de que he donado todos los derechos de autor del libro de mi hijo a la Fundación Aless Lequio. ¿Soy mala? Esa niña no puede tener más amor", recalcaba Ana Obregón en 'Y ahora Sonsoles'. "Esta niña no tiene padre ni madre, tiene abuela. Yo soy consciente. Pero mi padre vivió hasta los 97 años, así que yo espero dejarle un buen legado", proseguía diciendo deseando poder durar muchos años para estar junto a la pequeña.

Ana Obregón, clara a Ángel Antonio Herrera: "Hago lo que me da la gana"

Después de escucharla, Ángel Antonio Herrera le recordaba que exponer a un menor públicamente está recogido en el Código Penal. "Los hijos, aunque no puedan hablar o expresarse, tienen derecho a la intimidad y al honor. ¿Te has planteado que esta niña puede pedir explicaciones de por qué fue expuesta?", le cuestionaba el periodista.

Una pregunta que incomodaba a su compañera. "A partir del año que viene, mi niña no va a aparecer en ningún lado. Dentro de muy poquito, Anita no aparecerá en ningún lado", aseguraba Ana anunciando así su decisión de dejar de mostrar a la pequeña en revistas y en redes sociales.

Era cuando Ángel Antonio Herrera ponía sobre la mesa la contradicción de Ana Obregón pues en el pasado fue de las que luchó precisamente por la protección a su hijo. "Tú sostuviste una campaña pública contra los medios por sacar a los menores", le decía el periodista. "Yo hago lo que me da la gana, lo que no quiero es que lo hagan los demás", sentenciaba la colaboradora.

"Hice una campaña enorme para que la prensa dejara a los niños en paz porque, durante los primeros 3 años de mi hijo, la prensa me acribilló. Yo no podía salir de casa. Una cosa es que acosen a tu hijo y otra es que, en una fiesta privada, se haga una foto. No sé si le molestará cuando sea mayor, pero no tiene nada que ver con mi campaña en defensa del menor", terminaba diciendo Obregón.