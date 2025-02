Sandra Barneda lanza esta advertencia sobre los giros que se avecinan en la recta final de 'La Isla de las Tentaciones'

'La isla de las tentaciones' continúa arrasando semana tras semana en audiencias gracias al fenómeno internacional de Montoya, que ha traspasado fronteras y acumula millones de reproducciones. Tal ha sido su repercusión que 'El programa de AR' analizaba este lunes en profundidad el impacto de esta última entrega, y Sandra Barneda no dudó en intervenir para lanzar una clara advertencia a los fans del formato.

La presentadora del reality estrella de la cadena entraba en directo este lunes en el espacio de Ana Rosa Quintana para explicar cómo ha encajado la viralización de la famosa escena de Montoya corriendo hacia Villa Playa. "Solo pasa por ti una vez en la vida", aseguró la comunicadora, haciendo referencia a la famosa frase del concursante, con quien protagonizó una de las escenas más populares de la historia del programa, sentados en la orilla.

Sandra Barneda sobre la recta final de 'La isla de las tentactiones': "Quedan muchos giros"

"Tengo que contenerme, porque si yo me río les corto el rollo. Ellos tienen que vivirlo como lo están viviendo, es una muestra de que la vida es una tragicomedia, aprieto mucho el estómago, bajo la cabeza para que ellos no lo vean. La mayoría no lo ven porque están muy metidos en lo suyo", continuó explicando Sandra Barneda sobre cómo vivió el famoso momento mientras grababan, así como el resto de escenas surrealistas que ha regalado esta última temporada.

Sandra Barneda en 'El programa de AR'

A su vez, aseguró que están viviendo un momento "único" y que jamás habrían podido predecir la rotunda respuesta del público. "Yo ya le he dicho a la directora que a qué parejas va a elegir para superar esto que ha sido mundialmente viral. Es difícil porque esto pasa una vez", insistió la periodista, lamentando que esta edición de 'La isla de las tentaciones' esté situando el listón demasiado alto.

"Ni yo ni nadie, imposible. Éramos conscientes de que estábamos haciendo una muy buena temporada, pero esta viralidad era impensable. Esto es una cosa divertida, una anécdota maravillosa y un reconocimiento al programa, que digan que es como una secuencia de cine", aseguró Sandra Barneda antes de sorprender a la audiencia con su advertencia sobre las sorpresas que aguardan en la recta final de la presente edición.

Lo que no se vio de la escena viral de Montoya: "No habéis visto un momento determinado en el que..."

"Todavía quedan muchos giros, veremos muchas cosas que no os podéis imaginar. Esta edición nos dejó a todo el equipo muy sorprendido", adelantó la presentadora, asegurando que aún quedan más giros de guión entre las parejas de 'La isla de las tentaciones' que los espectadores no pueden ni imaginar. Y en sus redes sociales, la comunicadora confesó también la parte que no se pudo ver del famoso momento de Montoya.

"Llevo zapatillas todo el rato por si tengo que salir a correr. Me dicen que si estoy en forma. Pues menos mal, así mi entrenador pensará que sí. Pero no, no hubo forma de pillarle", bromeó Sandra Barneda en su perfil de la plataforma, narrando cómo vivió la complicada secuencia. "Yo veo que Montoya se pone nervioso, pero es que él se pone nervioso continuamente. Cuando veo que Manuel está con Anita y empiezan a liarse, digo: 'Madre mía, la que está pasando", comenzó explicando.

"De repente, salgo disparada. No habéis visto un momento determinado en el que grito: '¡Cogedlo, por favor!'. Eso no se ve", desveló la presentadora, asegurando que hubo más gritos además del famoso "¡Montoya por favor!" que parece perseguirla a todas partes durante las últimas semanas. "Creo que es la primera vez que ocurre con un programa español que se vuelve viral mundialmente. Es que salgo a la calle y me dicen la misma frase todo el rato", aseguró Barneda sobre la frase con la que trató de frenar al andaluz.