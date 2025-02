Quién es Marian Rojas-Estapé, la sorprendente invitada que visita hoy martes 'El Hormiguero'

Entre estrellas de Hollywood, cantantes y buenos amigos de la cadena, 'El Hormiguero' ha decidido sorprender este martes, 11 de febrero apostando por un perfil nada habitual en el programa. Por primera vez, la psiquiatra y escritora Marian Rojas-Estapé acudirá como invitada al espacio de Pablo Motos para repasar su trayectoria en el mundo de la psicología, su exitosa faceta como autora de libros y el podcast sobre bienestar mental con el que traslada sus conocimientos al gran público.

Antes de repasar la larga lista de logros que han convertido a Marian en toda una referente de su campo, es necesario remontarnos a su infancia para entender de dónde emana su pasión por la mente humana. Nacida en 1983 en Madrid, hija del reconocido doctor Enrique Rojas, procede de una numerosa familia de corte tradicional, llevando la religión como uno de los principales pilares de su estilo de vida.

Marián Rojas-Estapé: su numerosa familia, la pérdida que sufrió en su infancia y su arrollador éxito

La vida de Marian Rojas-Estapé cambió para siempre cuando tan solo era una niña, pues uno de sus hermanos murió ahogado en la piscina. "Yo era consciente de la situación y vi a mis padres sufrir", ha asegurado la escritora en alguna ocasión, describiendo esa etapa de su vida como "horrible". Sin embargo, a través de su profunda fe cristiana, según explicó en una entrevista para 'ABC', siempre se ha mantenido muy conectada con su fallecido hermano.

"Contacté con mi hermano. He contado una vez, que me atracaron en el Bronx, una situación muy complicada, recuerdo perfectamente que sentí como me protegía. En mi caso particular sí que lo creo, lo he sentido muy de cerca", aseguró la invitada de Pablo Motos en su encuentro con el citado medio. Y siguiendo los pasos de sus padres, desde 2014, cuando se casó con el abogado Jesús Martínez-Cortés, decidió crear su propia gran familia.

Más de diez años después, la psiquiatra comparte su hogar con cuatro hijos, a los que define como "sus personas vitamina". Marian Rojas-Estapé se codea también en su tiempo libre con amistades que ocupan portadas de revista. Sin ir más lejos, la madrileña pertenece al círculo íntimo de Tamara Falcó, colaboradora habitual de 'El Hormiguero', siendo uno de sus principales pilares durante las crisis de la marquesa de Griñón con su marido Íñigo Onieva.

Autora de 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'

La ex de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, es una de las clientas más reconocidas de la psiquiátra. "Llevo ya varios meses, casi un año trabajando con terapia, con Marian Rojas, que es maravillosa. Ella tiene mucha experiencia con este tipo de problemas y me está ayudando mucho", ha explicado la venezolana sobre su vínculo con la especialista, refiriéndose a los abusos durante su infancia que narra en su primer libro, publicado recientemente.

Dejando al lado su estatus social y su vida personal, Marian Rojas-Estapé puede presumir de una impecable formación que la ha llevado a lo más alto en su sector. Licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra en 2007, continuó con su vocación cuando comenzó a colaborar con una ONG en numerosos proyectos solidarios como ayudar a niñas víctimas de tráfico sexual, recorriendo varios países y continentes.

Entre sus títulos más exitosos se encuentran 'Cómo hacer que te pasen buenas cosas' y 'Encuentra a tu persona vitamina'. Ambos libros han sido todo un éxito en ventas y se han convertido en dos de los grandes referentes en la sección de autoayuda. Pero la madrileña compagina su faceta de escritora con su exitoso podcast, además de colaborar en otros espacios radiofónicos. Y lo que más distingue a su contenido es que ofrece consejos prácticos y reflexiones que ayudan a sus seguidores a entender la relación que mantienen con su mente.

La fórmula de su éxito: más de 1 millón de seguidores en Instagram

"No soy coach ni influencer, yo soy psiquiatra. La divulgación ocupa como un 10% de mi vida", ha advertido en alguna ocasión Marián Rojas-Estapé en un intento de huir de la etiqueta de creadora de contenido. Sin embargo, su éxito en redes es más que noticiable, pues acumula más de 3,8 millones de seguidores en Instagram y cuenta con miles de suscriptores en sus distintos canales.