Pedro Ruiz no se contiene en señalar lo que muchos critican de los Goya en TVE y lo desmonta así

Este sábado, 8 de febrero, se ha celebrado en Granada la 39 edición de los Premios Goya. Una gala que no ha estado exenta de críticas por su falta de ritmo. Sin embargo, la gala del cine español volvió a demostrar su fortaleza, convirtiéndose en el programa más visto del sábado con un gran 24,4% de share. Entre quienes no se perdieron la ceremonia estaba Pedro Ruiz.

El presentador y escritor ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para dar su opinión sobre los Goya 2025, dejando claro que no se pierde ningún año la gala. "Sea larga la ceremonia o no, veo siempre los Goya, me siento parte de ese mundo aunque muchos no lo sepan. El cine es inspirador y terapéutico. Voy 4 o 5 veces a la semana", escribió Pedro Ruiz en su cuenta de X.

Además, destacó cuál fue uno de sus momentos preferidos de la noche: "Me encantó el discurso de Eduard Fernández, la cita a dos jardineros que se dijeron: 'Seamos felices mientras podamos'". El actor se llevó el premio a mejor interpretación masculina por su papel en la película 'Marco'. Un galardón que le fue entregado por su hija, la también actriz Greta Fernández.

'Seamos felices mientras podamos' — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) February 9, 2025

Pedro Ruiz sale en defensa de Karla Sofía Gacón

Si hay algo que caracteriza a Pedro Ruiz es el hecho de no morderse la lengua a la hora de opinar sobre diversos temas, por muy polémicos que estos sean. Hace unos días, sin ir más lejos, opinó sobre lo ocurrido con Karla Sofía Gascón, quien fue vetada de los Premios Goya por sus polémicos tuits del pasado.

"Mañana, en la gala de los Goya, planeará la ausencia de Karla. Y será una gran noche para Eduard Fernández", empezó escribiendo el periodista, antes de sentenciar: "El cine tiene pobladores variopintos. Las películas deberían ser ajenas a las conductas individuales". De esta forma, Pedro Ruiz mostraba su apoyo a Karla Sofía Gascón ante la campaña de desprestigio que hay contra ella.

Pero, lejos de quedarse ahí, el escritor también dio su opinión sobre si la actriz debería verse penalizada en su carrera hacia el Oscar por esos desafortunados comentarios. "Karla Sofía Gascón se ve perjudicada en su carrera al Oscar por tuits que escribió hace años. No me parece bien. Su labor de actriz es la que es. Lo demás pertenece a su libertad de expresión", sentenció.