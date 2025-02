Pedro Ruiz se posiciona en el tema Karla Sofía Gascón y los Goya con una sentencia incontestable

Pedro Ruiz ha hablado claro sobre la sonada ausencia de Karla Sofía Gascón en la gala de los Premios Goya 2025. La actriz, nominada a los Oscar por 'Emilia Pérez', no acudirá a la fiesta del cine español a raíz de la polémica que se ha desatado por unos tuits del pasado tildados de racistas e islamófobos. La hemeroteca le ha atropellado.

La interprete se ha quedado completamente sola. Ni la productora de la película ni el director (Jacques Audiard) le apoyan, y esto ha motivado su desaparición de la ceremonia de los Goya. Según informó La Sexta por fuentes de la Academia, la decisión de no representar a la película 'Emilia Pérez' la ha tomado la propia productora del film, que es la encargada de decidir quién les representa en la gala.

Así, la productora de la película ha decidido que sean los distribuidores españoles los encargados de acudir a la ceremonia de los Goya para que, en caso de que 'Emilia Pérez' gane el premio a la mejor película europea, sean ellos los que suban al escenario a recoger la estatuilla. Una cancelación total a Karla Sofía Gascón que está generando mucho debate. Y en él ha entrado de lleno Pedro Ruiz.

"Mañana, en la gala de los Goya, planeará la ausencia de Karla", resaltaba este viernes el actor y expresentador de televisión. "Y será una gran noche para Eduard Fernandez", apunta por la película 'El 47' que protagoniza.

"El cine tiene pobladores variopintos. Las películas deberían ser ajenas a las conductas individuales", sentencia Pedro Ruiz en su post, dejando clara su opinión sobre la polémica de Karla Sofía Gascón y señalando con rotundidad que hay que separar el arte de la artista.

Además, ante el inmenso revuelo, hace unos días Pedro Ruiz quiso dar también su punto de vista sobre si la actriz debería verse penalizada en su carrera al Óscar por esos lamentables comentarios. "Karla Sofía Gascón se ve perjudicada en su carrera al Oscar por tuits que escribió hace años. No me parece bien. Su labor de actriz es la que es. Lo demás pertenece a su libertad de expresión", opinó, dejando claro de nuevo que su vida personal no debería interferir en lo profesional.